Tres gimnastes de Torredembarra al Campionat d'Espanya que es disputarà a València

Gràcies a la col·laboració de l'Ajuntament han pogut preparar-se, en solitari, a instal·lacions municipals

Actualitzada 13/11/2020 a les 09:31

Tres gimnastes del Club Esportiu Rítmica Torredembarra participaran al campionat d'Espanya Base Individual que se celebrarà al Centre Colonial Sport de València del 15 al 22 de novembre.Núria Gómez, participarà en cèrcol en la categoria Cadet 2006 i la Jana Oulad i la Nahia Adell defensaran el seu muntatge amb pilota en la categoria Infantil 2007. Les tres gimnastes hauran de competir contra més d'un centenar de rivals d'arreu de l'Estat.La Isabel González, també gimnasta torrenca, va aconseguir la classificació al campionat Cadet 2006, però finalment no participarà per motius derivats de la situació de pandèmia.El campionat nacional s'havia de celebrar el passat mes de març, però s'ha hagut d'endarrerir set mesos a causa de la pandèmia mundial per la covid-19.Des del club torrenc volen fer públic el seu agraïment a la Federació Catalana de Gimnàstica, «per facilitar-nos la preparació de la competició proporcionant els certificats corresponents segons la llei i a la Regidoria d'Esports de Torredembarra per posar a la nostra disposició les instal·lacions municipals, només per les tres gimnastes que han de participar al campionat d'Espanya».El C.E. Rítmica Torredembarra ha hagut de tornar als entrenaments on-line amb totes les altres gimnastes del club després que el govern de la Generalitat declarés el tancament de les instal·lacions esportives.