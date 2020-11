«Mai vaig pensar que arribaria ni al juvenil del Nàstic»

El polivalent defensor creu que ja està al seu cent per cent i que pot ajudar a l’equip quan el necessiti

Actualitzada 11/11/2020 a les 19:30

—Estic en un bon moment, al cent per cent recuperat. Estic arribant al meu màxim i amb moltes ganes i molta il·lusió.—Vaig anar a córrer a la muntanya i fent canvis de direcció em vaig torçar el peu.—És complicat, però jo sempre li busco el costat positiu a les coses. Em vaig lesionar un mes abans de començar els entrenaments i vaig guanyar aquest mes de marge. Vaig començar a recuperar-me tot sol a casa.—Físicament sí.—Només demano el canvi quan no puc donar el meu cent per cent i sé que el company que entra sí que el podrà donar.—Estirant un o dos minuts i amb algun suplement o sucre o similar, hauria pogut acabar el partit. Mai hauria abandonat a l’equip.—Bé, el vam tenir controlat en tot moment. No ens van generar ocasions, però a l’hora de tenir la pilota ens va costar una mica. En aquesta Segona B, una vegada t’avances en el marcador, és complicat que et facin gol.—No crec que l’equip tirés enrere, sinó que el Prat també té una mica de mèrit en aquest sentit. A nosaltres és difícil que ens controlin.—Potser sí, ens hauríem d’exigir una mica més per a aconseguir tots els punts possibles.—Sempre hem estat superiors als rivals, però ens ha faltat marcar gols.—En aquesta lliga tan curta no ens podem permetre no guanyar els partits. No podem pensar ni en empatar, i menys a casa.—Tenim equip per quedar primers i només tenim aquest objectiu.—Si fem una temporada espectacular, seria una decepció.—Ni ho pensava. Quan jugava a l’aleví, mai hauria pensat jugar al juvenil, després tampoc creia que podia arribar al filial, i mira. S’han donat les condicions, he tingut oportunitats i les he aprofitat.—Sempre he estat molt treballador, dins i fora del camp. Em cuido, m’agrada menjar bé i descansar. No m’agrada sortir de festa.—A mi sempre m’agradaria estar aquí, però mai se sap. La vida és molt llarga i sóc molt jove.—A Segona o a Primera.