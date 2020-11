Prudhomme, convocat amb Luxemburg sub-21

El mitja punta del Nàstic jugarà contra Itàlia i Irlanda

Actualitzada 10/11/2020 a les 17:47

El mitja punta del Nàstic Lucas Prudhomme repeteix novament a la convocatòria de la Federació Luxemburguesa de Futbol per competir en els dos enfrontaments classificatoris per a la fase final de l’Europeu sub-21 de 2021.El futbolista nascut a Bèlgica ja s’ha sumat a la concentració al centre nacional de formació a Mondercange i està entrenant per preparar els duels davant les seleccions sub-21 d’Itàlia i Irlanda.La selecció luxemburguesa i la italiana jugaran aquest pròxim diumenge 15 de novembre a partir de dos quarts de sis de la tarda al Stade Municipal de Differdange.Per altra banda, el segon dels duels que jugarà Prudhomme serà el dimecres dia 18, a partir de dos quarts de sis de la tarda, a l’Stade rue Henri Dunant de Beggen davant el combinat irlandès.Està previst que el futbolista del Gimnàstic torni a Tarragona una vegada hagi finalitzat el segon dels partits programats.