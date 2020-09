El Consell Superior d'Esports estableix un aforament màxim pels estadis de Segona B i Tercera Divisió

Aquest límit serà d'un màxim de 500 aficionats en espais tancats i de 1.000 en espais oberts

Actualitzada 10/09/2020 a les 14:44

En la reunió de dimecres entre el Consell Superior d'Esports (CSD), el Ministerio de Deportes y Cultura, i les Comunitats Autònomes i Federacions Municipals es va arribar a un acord per tal de definir el protocol de cara a l'esport no professional per la temporada 2000/21.El futbol de Segona B i Tercera Divisió té llum verda per arrancar el 18 d'octubre però encara cal saber què passarà amb les proves PCR que recomana el CSD, i que avui encara no són obligatòries. Per altra banda l'organisme recomana celebrar els partits a porta tancada, tot i que en el protocol que s'ha pactat s'estableix un límit d'aforament. Aquest límit serà d'un màxim de 500 aficionats en espais tancats, com ara pavellons, i de 1.000 en espais oberts.Cal puntualitzar però, que els governs autonòmics tindran l'última paraula pel que fa a aquestes xifres. De moment, les federacions territorials s'han compromès a respectar les recomanacions del CSD.