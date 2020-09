Primer assaig i molta feina per fer (0-0)

El Nàstic s’estrena en un partit sense gols davant d’un equip d’inferior categoria i amb errades en defensa a corregir

El Gimnàstic de Tarragona va estrenar la seva pretemporada amb un empat sense gols contra l’Horta, rival de Tercera Divisió que, per ocasions, va merèixer marxar a casa amb un millor premi. El control va ser local, com no podia ser d’una altra manera tractant-se d’un equip que vol pujar a Segona A, però les millors ocasions van ser per als de Víctor Valdés, als quals els va faltar punteria.Com mana en tot primer partit de pretemporada, les proves van ser el denominador comú per als dos entrenadors. En el cas del Nàstic, Toni Seligrat va jugar amb Gonzi com a porter titular i, en defensa, van actuar un jove del filial, com ho va ser el lateral dret Caballero, un nouvingut a l’esquerra, com Joan Oriol i Rueda i un reconvertit Ribelles a l’eix. Per davant, Bernat Guiu, de la Pobla, va estar acompanyat de Fran Miranda. Per davant, màgia i velocitat per part de Pol Prats, Fran Carbia i Brugui i, a dalt, Pedro Martín.Control en gairebé totes les fases del partit el que va exercir el conjunt grana sobre un equip d’inferior categoria i que arribava amb l’exgrana Bruno Perone com a capità. Una errada de Rueda va habilitar Sergi Moreno als quatre minuts de joc, però la passada del punta va quedar en res, va morir a mans del Nàstic. Brugui, agafant galons, manava en el joc ofensiu del Nàstic i la frescor de Pol Prats i de Guiu ajudaven a un equip que comença agradant, no al públic del Nou Estadi, ja que el duel va ser a porta tancada, sinó als socis que van poder veure el partit per Youtube, cortesia del club grana.Tot i el domini local, les ocasions més clares, les barcelonines. Víctor, en el 21’, es va plantar davant de Rueda i, sense gaire oposició, va rematar, tou, al pal dret de Gonzi. Brugui, el més actiu dels locals, va provocar una perillosa falta a la frontal en el 39’ que va acabar amb targeta per a Eric i amb un xut a la tanca de Rueda en el lliure directe.En el segon acte, Toni Seligrat va donar entrada a tots els jugadors que li quedaven a la banqueta. Minuts per a tothom a gairebé un mes i mig de l’inici de la temporada, del que importa de veritat.Una desconnexió entre la defensa i Wilfred va estar a punt d’acabar en gol, tot i que el local Grifell, del filial, va interposar-se entre l’esfèrica i el fons de la xarxa per, sota pals, ajudar a mantenir l’empat a l’electrònic.L’ocasió més clara del partit per als locals fins al moment va ser un u contra u d’Amang que va desviar el meta visitant a córner. Un tret enverinat de Pol Ballesteros en el 73’ també va estar a prop, però el seu tret enverinat va llepar el pal esquerre. I és que va semblar que el Nàstic es va sentir més fort que mai en els minuts finals, quan es va animar i va buscar el gol de totes les maneres. Amang per la dreta i, sobretot, Pol Ballesteros per l’esquerra, van demostrar que la competència no faltarà a les bandes, on Pol Prats, Carbia i Brugui també van presentar candidatura.Gimnàstic. Gonzi, Caballero, Rueda, Miranda, Joan Oriol, Ribelles, Guiu, Pol Prats, Fran Carbia, Brugui i Pedro Martín. També van jugar Óscar Sanz, Wilfred, Albarrán, Javi Bonilla, Trilles, Fausto Tienza, Gerard Oliva, Pol Ballesteros, Amang, Joel Marín i Grifell.Horta. Muth, Eric Ruiz, Capa, Perone, Adilson, Genís, Joel, Buba, Edipo, Víctor i Sergi Moreno. També van actuar, Adri, Ivan de Nova, David López, Momo, Valentino, Mario i Rem.Gols. No n’hi va haver.Àrbitre. Bruno Montoro (català). Va mostrar la targeta groga als locals Javi Bonilla i Óscar Sanz; i als visitants Eric Ruiz, Momo i Edipo.Incidències. El Nou Estadi va acollir el partit a porta tancada.