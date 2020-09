Giner, Pereira i Habran tornen a entrenar amb la resta del grup

Els jugadors del Nàstic fan part de les sessions amb els seus encara companys, tot i que no compten

Ferran Giner, Jonathan Pereira i Romain Habran continuen sense resoldre el seu futur amb el Gimnàstic de Tarragona, però s’ha produït una novetat en el dia a dia dels tres jugadors. Tot i que no van iniciar la pretemporada amb la resta de companys, ja s’han sumat amb el grup i, des de dilluns, ja s’exerciten. No ho fan com a un més, ja que no completen tots els exercicis que planifica el cos tècnic de Toni Seligrat, sinó que realitzen una bona part de les sessions.

El fet és que els futbolistes entenien que, per contracte, tenien el dret d’entrenar amb normalitat. Van estar les primeres setmanes de pretemporada apartats, però el club no ha pogut mantenir més aquesta situació i ha accedit a reincorporar-los. Ara bé, en cap moment compten de cara a la pròxima temporada i, per tant, les possibilitats que acabin el seu contracte amb el Nàstic i, per tant, es quedin un any més a Tarragona, són zero.

La situació que s’ha originat no és la més còmoda, ni per als tres jugadors ni per a la resta de l’equip. Ni Giner, ni Habran ni Pereira van oferir la temporada passada el rendiment que s’esperava d’ells, però el club els va signar dos anys de contracte i, per tant, tenen tot el dret de quedar-se fins al 30 de juny del 2021 si així ho desitgen, o bé buscar la millor de les rescissions de contracte. Al final, aquestes situacions acaben resumint-se en un tema econòmic. Els futbolistes demanen tot el que els resta de cobrar del contracte i el club intenta el millor tracte. Un terme mitjà acostuma a ser l’acord final, encara que aquestes situacions s’acostumen a allargar en el temps. Els jugadors no poden eternitzar el conflicte, ja que l’inici de la temporada es va acostant i, per altra banda, el club d’origen, en aquest cas el Nàstic, no pot comptar eternament amb futbolistes que no compten.

Trilles, per fi

Per altra banda, el Nàstic va anunciar l’arribada de Marc Trilles, procedent del Lleida Esportiu. El central va arribar a un acord amb el Nàstic fa aproximadament dos mesos, però tenia bloquejada la sortida del Lleida Esportiu. No ha estat fins aquesta setmana quan el futbolista, així com Joan Oriol, ha pogut abandonar la disciplina lleidatana per signar el seu contracte amb el que serà el seu equip les dues pròximes temporades.