La temporada 2020-21 de futbol mantindrà els cinc canvis durant els partits

La RFEF també ha acceptat la petició de LaLiga perquè les convocatòries siguin de 23 jugadors

Actualitzada 08/09/2020 a les 16:57

La Comissió Gestora de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF) ha aprovat aquest dimarts la petició de LaLiga perquè durant la temporada 2020-21 els equips comptin amb un màxim de 23 jugadors convocats per partit i puguin fer cinc canvis en tres moments.L'RFEF ha anunciat que LaLiga ha fet el matí d'aquest dimarts totes dues peticions, per la qual cosa la Comissió Gestora s'ha reunit amb caràcter d'urgència i ha près la decisió d'aprovar la petició dels clubs, que inclouen les dues mesures en les normes de competició que van ser adoptades per al tram final de la temporada anterior.