Joan Oriol es posa la samarreta del Nàstic a l'espera que ho faci Trilles

El lateral cambrilenc, signat fa un mes i mig, no podia entrenar a Tarragona a causa d’un ERTO

Actualitzada 08/09/2020 a les 08:33

Joan Oriol ja vesteix la samarreta del Gimnàstic de Tarragona. El lateral cambrilenc va signar amb l’entitat tarragonina fa un mes i mig, però no va ser fins ahir quan va poder entrenar amb els que seran els seus companys les dues pròximes temporades. És així perquè el seu antic club, el Lleida Esportiu, havia cursat un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) i els jugadors que volien marxar tenien bloquejada la sortida fins que aquesta situació finalitzés.

Oriol, que ha estampat la firma per a les dues pròximes temporades, arriba per a competir amb Javi Bonilla, lateral esquerre titular indiscutible la passada temporada tant amb Xavi Bartolo com amb Toni Seligrat a la banqueta. Als seus 33 anys, Oriol va ser un dels millors laterals esquerrans de la passada temporada. Es va formar al Nàstic, però tan sols va arribar a jugar amb el filial, el CF Pobla de Mafumet. Mai va actuar en el primer equip, ja que el club grana el va traspassar al Villarreal. També ha militat en clubs com Osasuna i Mallorca, a Primera Divisió i, a Segona Divisió B, a banda del Lleida va jugar amb el Cornellà. Entre els dos, va sumar més d’una setantena de duels a la categoria de bronze del futbol espanyol.

D’Oriol, el Nàstic, que el va anunciar ahir oficialment, destaca «la seva qualitat amb pilota i velocitat per recórrer tot el lateral, a més d’oferir bones prestacions en les centrades a l’interior de l’àrea rival». En defensa, el club continua a la cerca d’un central que supleixi la baixa de David Goldar, ara a l’Ibiza.



Feras Alghamdi torna a entrenar amb el Nàstic

Feras Alghamdi entrenarà amb el primer equip del Nàstic durant les pròximes setmanes. Aquest centrecampista, que ja va exercitar-se amb l’equip durant el passat mes de febrer, estarà amb el primer equip grana gràcies a un acord entre el Nàstic i l’acadèmia Future Balcons, per promoure un programa de beques.