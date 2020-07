El Nàstic perfila el lateral esquerre amb dues primeres opcions

Queda pràcticament descartat Josu Ozkoidi, del Sabadell, que ha renovat per una temporada més

El Nàstic continua cercant els millors jugadors per cada demarcació que encara no estiguin a Tarragona per tal de fer un equip més competitiu i que culmini amb l’anhelat ascens a Segona Divisió A. Amb un porter sub-23 ja encarrilat, Gonzi, i un central també aparaulat, Marc Trilles, el club està perfilant els seus laterals, tot i que aquests no són la prioritat.

Per aquesta demarcació, actualment compta amb Bonilla i Albarran, els únics futbolistes naturals per al lateral esquerre i el dret, respectivament. El fet de tenir només dos laterals preocupa una mica al club per si un dels dos es perd algun partit per sanció o pateix alguna lesió que l’obliga a apartar-se de l’equip durant un temps. És per aquest motiu que l’entitat està cercant un lateral que conegui la categoria i, de moment, sembla que n’hi havia tres que partien com a favorits per acabar jugant a Tarragona.

Un d’ells era Josu Ozkoidi que aquesta temporada ha militat al Sabadell, al mateix grup de Segona Divisió B que el Nàstic, on ha disputat un total de 23 enfrontaments, dels 27 que es van acabar disputant. Aquest lateral esquerre sembla que queda pràcticament descartat, ja que finalitzava contracte el passat 30 de juny però ha renovat per una temporada més amb el Sabadell, abans de començar a disputar el play-off d’ascens a Segona Divisió A. Les altres dues opcions per al lateral esquerre també són dos jugadors experimentats a Segona B i que finalitzaven contracte aquest passat 30 de juny però que, de moment, encara no s’han desvinculat dels respectius equips. Un d’ells també ha militat aquesta temporada al grup tercer de Segona B mentre que l’altre ho ha fet al primer, i tots dos han jugat més de 20 partits aquesta temporada.

Amb aquestes dues opcions perfilades, el Nàstic té clar que el lateral no és una prioritat, tot i la marxa de Cardona, que hauria pogut ser un bon complement de Bonilla, o la de Pol Valentín en l’anterior mercat d’hivern. Aquesta posició no és una prioritat perquè el club compta amb Pol Domingo, el jove futbolista de casa que ha demostrat que és capaç de jugar i complir tant en el lateral, sigui dret o esquerre, com a l’eix de la defensa, un comodí a tenir en compte en cas de baixa.