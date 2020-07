El Nàstic dona aire als socis i ajorna la renovació automàtica a l'agost

El club espera que la federació faci oficial les dates d’inici de la lliga per anunciar la nova campanya

Actualitzada 08/07/2020 a les 19:58

El Club Gimnàstic de Tarragona ha enviat en els darrers dies un correu a tots els socis que tenen assignada la renovació automàtica del carnet, en el qual anuncia que el cobrament, que habitualment s’efectuava durant el mes de juliol, s’ajorna fins a l’agost «sempre que no desitgi canviar el mètode de pagament». D’aquesta manera, el club dona aire als socis a qui no se’ls renovarà el carnet fins que el club no hagi comunicat la nova campanya d’abonaments, que tenen previst anunciar en les pròximes setmanes.

Aquesta decisió s’ha pres, principalment, perquè encara no hi ha un calendari establert per part de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) de cara a la temporada 2020-21 i això dificulta qualsevol planificació sobre la campanya de socis per aquesta temporada. A més, encara falta per determinar quan es podrà tornar als estadis per presenciar un partit de futbol i el protocol per aquest retorn dels aficionats a les graderies dels diferents camps. Tot i que encara no hi ha res en clar per part del Consejo Superior de Deportes (CSD) i la RFEF, des del club ja estan treballant en la nova campanya d’abonaments, la qual anunciaran en les pròximes setmanes, una vegada ja s’hagin anunciat les dates d’inici de la temporada 2020-21.

Tal com ja van comunicar des del club grana, l’entitat està treballant en diferents línies d’actuació social i econòmiques pensant en el soci, que es traduiran en una compensació de cara a aquesta temporada que, previsiblement, ha de començar a l’octubre, tal com està previst que aprovi en els pròxims dies la federació. Així doncs, aquells socis que enguany no han pogut gaudir dels sis partits que encara s’havien de disputar al Nou Estadi la temporada 2019-20, i que no es van poder jugar per la crisi sanitària de la COVID-19, rebran una compensació de cara a la temporada vinent, una recompensa que encara s’ha d’especificar per part de l’entitat.

Així doncs, està previst que en les pròximes setmanes comenci a agafar forma la temporada 2020-21, amb dates confirmades per part de la RFEF i amb una campanya d’abonaments per part del club tarragoní que hauria de tenir en compte els partits no disputats en la darrera temporada i la mala actuació esportiva per captar el màxim de renovacions i altes possibles en uns moments econòmicament molt complicats tant pel club com pels aficionats.