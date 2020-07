La Segona Divisió B 2020-21 serà una categoria encara més complicada

Després de disputar una primera lliga de 10 equips, els 100 conjunts es distribuiran en 3 grups diferents

Actualitzada 08/07/2020 a les 09:02

La Segona Divisió B mai ha estat una lliga fàcil per a aquells que busquen tornar a la categoria de plata del futbol espanyol, però la temporada que començarà aquest octubre encara complicarà més les coses per als clubs que tinguin aquesta ambició, com és el cas del Nàstic. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) va anunciar al maig que, de cara a la temporada 2021-2022 es crearà la Segona B Pro, una categoria nova entre Segona Divisió A i Segona B formada per 40 equips, dividits en dos grups, que es decidiran en la campanya 2020-2021, i aquí és on entra en joc una de les complicacions d’enguany.

La lliga, com ja va anunciar la RFEF, començarà a l’octubre, amb 5 grups de 20 equips cadascun que conformaran un total de 100 clubs que lluitaran per l’ascens a Segona A i, en cas de no aconseguir-ho, ho faran per l’ascens a la Segona B Pro. Per fer-ho, segons ha anunciat recentment el director esportiu del CD Calahorra al mitjà nuevecuatrouno.com, la lliga es dividirà en dos trams diferenciats. El primer constarà de 18 jornades en el qual els cinc grups quedaran dividits en deu subgrups, formant petites lligues de deu equips cadascun. Una vegada distribuïts els conjunts per proximitat geogràfica, igual que en l’actualitat, es disputaran les 18 jornades que decidiran una primera classificació final d’aquests subgrups de deu equips cadascun i que, en funció de la seva posició, competiran en un dels tres grups que restaran per definir els ascensos, permanències i descensos.

Una lliga per ascendir

En aquesta primera part del campionat, és on el Nàstic ha de fer valdre el seu potencial i les seves ambicions per aconseguir estar entre els tres primers, ja que aquestes posicions són les que donaran dret a passar a un definitiu grup de 30 equips en els quals hi haurà quatre places d’ascens a Segona Divisió B i els 26 equips restants passarien a la Segona B Pro, acompanyats pels quatre clubs que baixarien de Segona Divisió A. Així doncs, amb aquesta nova lliga de 30 equips quedarien eliminats els play-off d’ascens, ja que els qui accedirien a la lliga de plata del futbol estatal serien els quatre conjunts més regulars i, per tant, més ben classificats al final de la temporada.

Aquells que, en la primera lligueta de deu equips, acabin la competició entre el quart i el sisè lloc quedaran agrupats en una segona lliga de 30 equips, en la qual els deu primers classificats completaran la Segona B Pro de 40 equips. Els 20 restants d’aquest grup, es mantindran a la Segona Divisió B.

Finalment, el tercer grup estarà format per 40 equips, aquells que han finalitzat el primer tram de la lliga entre la setena i la desena posició. Aquests 40 equips es jugarien la permanència en una categoria que ja seria com un descens, ja que la Segona Divisió B de la temporada 2021-22 tindria una categoria més per sobre, abans d’accedir a Segona A. El que encara falta per detallar, és quants equips baixarien a Tercera Divisió, ja que actualment ho feien 18 clubs però la RFEF haurà de definir com quedaria la Segona B de la temporada 2021-2022.

Un pou més perillós

Si la RFEF acaba confirmant aquesta distribució de la Segona Divisió B per la temporada 2020-21 que ha anunciat el director esportiu del CD Calahorra, el Nàstic haurà de començar amb molt bon peu la temporada per evitar quedar-se en un pou que serà encara molt més perillós del que ja ho és ara. El Nàstic, des d’un primer moment, lluitarà per l’ascens a Segona Divisió A, per retornar a la categoria que li pertoca, però, en cas de fracàs, haurà de classificar-se, com a mínim, per la Segona B Pro i, així, la temporada vinent continuar només una divisió per sota del futbol professional i no dues, com succeiria en cas que no aconseguís arrencar amb bon peu la primera lligueta, de només 18 jornades i en la que pràcticament no es pot perdre. Així doncs, el camí que buscaran els tarragonins serà el de finalitzar el primer tram de temporada entre els tres primers del grup per lluitar per la Segona A i assegurar-se, com a mínim, una plaça a la Segona B Pro, vacant a la qual també podria optar en cas d’un inici decebedor que el portés a ocupar una plaça d’entre el quart al sisè classificat en la primera lligueta. El fet de la desaparició delstambé eleva la dificultat, ja que actualment eren 16 equips els que lluitaven per quatre places –els quatre millors classificats de cada grup– i ara seran 30 els que competiran per quatre llocs.