Alonso torna a la Fórmula 1 de la mà de Renault

L'asturià substituirà a l'australià Daniel Ricciardo

Actualitzada 08/07/2020 a les 13:50

L'espanyol Fernando Alonso tornarà a competir al Mundial de Fórmula 1 dues temporades després, al 2021, i ho farà de la mà de Renault, amb la que va guanyar els seus dos títols mundials -2005 i 2006-, en la que serà la seva tercera etapa a l'escuderia francesa.L'asturià va decidir marxar-se de la F1 en acabar el 2018, acumulant 17 temporades a la categoria reina de l'automobilisme amb un balanç de dos títols mundials, 32 victòries, 22 'poles' i 97 podis. Una parada temporal que, com va anunciar Renault aquest dimecres, conclourà l'any vinent.Alonso substituirà a l'australià Daniel Ricciardo, qui ja va anunciar la seva marxa a McLaren per ocupar el lloc de l'espanyol Carlos Sainz després que aquest signés un contracte per dues temporades per vestir de vermell Ferrari.El pilot espanyol va comunicar el 18 d'agost de 2018 la seva decisió de marxar de la Fórmula 1 a final d'aquesta temporada, però ja va avisar en la seva, fins avui, última carrera, el 25 de novembre, que era un «fins ara» i no un «adéu»; cosa que ha demostrat aquest dimecres.El bicampió del món de F1 ha aprofitat aquests dos anys per embarcar-se en uns altres i diversos reptes en l'automobilisme. Els cotxes són part de la seva vida, pràcticament des que va néixer, i el seu afany per convertir-se en un pilot multidisciplinari l'ha fet afrontar aventures on ha aconseguit ampliar el seu gran palmarès.L'asturià es va proclamar bicampió del món del Campeonato del Mundo de Resistencia (WEC) i va vèncer dues vegades en la mítica prova de les 24 Horas de Le Mans amb l'equip Toyota. A més, va demostrar el seu bon fer en les competicions de resistència aconseguint la victòria en una altra històrica carrera com les 24 Horas de Daytona.Però sens dubte la seva gran aventura ha estat competir al Dakar, el ral·li més dur del planeta. Alonso, qui fins que es va plantejar el repte no havia competit sobre sorra, va signar una notable actuació en el seu debut, amb Marc Coma de copilot, acabant en la 13a posició i tocant victòries d'etapa.Encara que el seu principal objectiu és aconseguir la ‘Triple Corona’, que consisteix a vèncer al Gran Premi de Mònaco de F1 -el va aconseguir en 2006 i 2007-, a les 24H de LeMans -2018 i 2019- i a les 500 Millas de Indianápolis del campionat de IndyCar, on acumula dos intents fallits.La seva primera temptativa va ser en 2017. Sense experiència real de competició en un circuit oval, va signar una gran actuació liderant la prova durant diverses voltes, però un trencament del seu motor Honda el va fer abandonar a 21 girs del final quan rodava a les primeres.Va tornar dues temporades després, al 2019, però va ser per oblidar. El cotxe preparat per McLaren va sofrir una infinitat de problemes mecànics i al reglatge que van fer que Alonso no es pogués classificar per la carrera. El pròxim 23 d'agost, si no empitjora la situació per la pandèmia provocada pel coronavirus, l'asturià tornarà lluitar per la victòria i per aconseguir l'anhelada ‘Triple Corona’.Després de la Indy 500, la ment d'Alonso estarà concentrada al 100% en la F1. 694 dies després d'anunciar la seva marxa, el bicampió del món està de tornada i ho farà a l'equip on va aconseguir els seus dos títols amb l'objectiu de, després del canvi de normativa previst per 2022, repetir èxit.Un retorn que té una gran càrrega emocional, com la pròpia marca del rombe es va encarregar de recordar als minuts previs a l'anunci amb sengles àudios en les seves xarxes socials recordant el soroll inconfusible dels seus monoplaces de 2005 i 2006 i amb el mític «¡Toma, toma toma!» d'Alonso celebrant el seu primer títol mundial al Brasil.Serà la seva tercera etapa a l'escuderia francesa després de les viscudes de 2002 a 2006 i a les temporades 2008 i 2009. En aquesta ocasió, el seu company d'equip serà Esteban Ocon, qui, malgrat haver estat sense seient una temporada, ja va demostrar que és un pilot ràpid i competitiu, fins i tot amb els seus companys d'equip com va demostrar en la seva etapa a Force India -actualment Racing Point- enfrontant-se al mexicà Sergio Pérez.El pilot francès va aprofitar per demostrar la seva admiració cap a l'asturià A la roda de premsa prèvia al Gran Premi d'Àustria, que va inaugurar la temporada, on ja rondava el nom d'Alonso com a futur pilot de Renault.«Tinc el seu casc i l'únic intercanvi de cascs amb un altre pilot que he fet ha estat amb ell. Alonso va ser l'únic, juntament amb Michael (Schumacher), per les seves lluites en aquells dies, que em va fer enamorar-me d'aquesta categoria. No sé si tornarà o no amb nosaltres, però segur que, si tornés, estaria supercontent», va declarar.Als seus 39 anys, els compleix el 29 de juliol, Fernando Alonso afrontarà un nou repte A la Fórmula 1. No exempt de dificultat, ja que ell mateix va repetir en diverses ocasions que si tornava aprofitant la nova normativa era per lluitar per aconseguir el seu tercer Mundial i, ara, Renault sembla lluny d'aquest objectiu.Quarts a 2018 i cinquens al 2019 al mundial de constructors, l'escuderia francesa busca en l'espanyol un pilot estrella que lideri, a més de a pista, el procés de creació del cotxe de 2022 que concordi a les noves regles, pensades per igualar el rendiment dels monoplaces i fer el campionat més obert.«La seva presència al nostre equip és un actiu formidable a nivell esportiu, però també per a la marca a la que està molt apegat. La força del vincle entre ell, l'equip i els fanàtics el converteixen en una elecció natural. La seva experiència i determinació ens permetran treure el millor de nosaltres per portar a l'equip cap a l'excel·lència que exigeix la Fórmula 1 moderna. La seva missió, al costat d'Ocon, serà ajudar l'equip a preparar-se per a la temporada 2022 en les millors condicions possibles», va dir Cyril Abiteboul, director general de Renault competició i cap de l'equip de F1, en el comunicat en el que es va fer oficial la contractació d'Alonso.