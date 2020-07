Les rescissions de contracte al Nàstic es presumeixen llargues i complicades

Juan Rodríguez, Jonathan Pereira, Ferran Giner, Romain Habran i Joel Marín no compten de cara a la pròxima temporada

Actualitzada 06/07/2020 a les 20:01

L’estiu serà molt llarg per al Gimnàstic de Tarragona (i per a la resta d’equips). No tan sols en el capítol de contractacions que, tot i que breus, han de ser encertades, sinó també en l'apartat de sortides, ja que les negociacions a l’hora de fer fora un jugador acostumen a no sortir com un vol, almenys d’inici.Un total de cinc jugadors amb contracte no compten per a l’entitat grana de cara a la campanya 2020-21. Es tracta de quatre futbolistes amb contracte alt, dels importants, i un altre en el qual la problemàtica a l’hora de signar l’adéu es preveu força més senzill. Aquest darrer és Joel Marín, futbolista que va pujar el darrer estiu al primer equip del Nàstic i que, per culpa de la falta de minuts, va haver de buscar una nova oportunitat lluny de Tarragona. Va marxar al Badalona, on tampoc va tenir totes les oportunitats que li hagués agradat. Ara, sap que no compta a Tarragona i que haurà de buscar-se una nova aventura.Les negociacions que no seran senzilles són les quatre restants. Jonathan Pereira, Ferran Giner, Juan Rodríguez i Romain Habran no entren en els plans de Toni Seligrat, entrenador del Nàstic del pròxim curs. En els quatre casos, el club té assumit que no serà cosa de quatre dies la seva marxa. Els seus contractes, que s’allarguen més enllà d’aquest estiu, no són dels més lleugers per a l’economia del Nàstic. Sobretot, en els casos de Pereira i Habran, dos futbolistes que havien de ser els amos de l’atac del Nàstic juntament amb Pedro Martín i que van acabar oferint un rendiment molt menor a l’esperat. Els jugadors, com és habitual, buscaran la millor rescissió, igual que farà el club, que intentarà que el cost sigui el mínim.Pereira va estar tota la temporada a Tarragona i, aquest any que li resta de contracte, li sortirà molt car al Nàstic. L’aposta va ser forta, molt forta per a un jugador acostumat a jugar a Primera Divisió i a Segona A i que, segons els càlculs de la direcció esportiva grana, havia de marcar les diferències a la categoria de bronze del futbol espanyol. No va ser així. Igual que un Romain Habran que ni tan sols va poder acabar la campanya a Tarragona. Denominat com a «estrella» en el mercat d’estiu i buscant equip en el mercat d’hivern. Com a conseqüència, va finalitzar la temporada jugant al Melilla.Juan Rodríguez també va ser una gran aposta de la direcció esportiva del Nàstic. Va anar de menys a més pel que fa al seu rendiment, igual que la majoria de l’equip, però la millora ha estat insuficient. Amb contracte en vigor, s’ha quedat sense lloc amb el fitxatge de Marc Trilles, que jugarà al Nàstic procedent del Lleida Esportiu. Finalment, apareix Ferran Giner. Va signar per dues temporades i no ha gaudit tampoc d’oportunitats. Igual que els quatre jugadors abans esmentats, el seu futur i el del Nàstic no seguiran lligats.