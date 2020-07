Llorenç Gómez es converteix en jugador i entrenador del BSC Aramis d'Hongria

El crack torrenc jugarà per primera vegada a la seva vida a la lliga hongaresa

Actualitzada 06/07/2020 a les 20:07

Llorenç Gómez agafa les regnes del BSC Aramis d’Hongria, no únicament com a jugador, sinó que també assumeix la direcció de l’equip. Es tracta d’una proposta que li va arribar ara fa uns dies de mans del president de l’entitat, creada aquest mateix 2020 amb l’objectiu de guanyar la lliga del país.És una fita que el torrenc assumeix com un nou repte. «Aportar a l’equip tota la meva experiència i els meus coneixements, generar un bon ambient i una dinàmica positiva que ajudin a avançar al grup en la direcció correcta des del respecte i la confiança» són els seus principals objectius. A partir d’aquí, té la intenció de «jugar els partits, gaudir, i guanyar».Després d’una pretemporada molt completa, arriba «en plena forma», i afronta aquest nou desafiament «amb molta il·lusió i amb moltes ganes de treballar al màxim i d’oferir la seva millor versió».A la cita, també hi estan convocats els seus companys de selecció Eduard Suárez, José Arias i Antonio Mayor. Els dos primers són també de Torredembarra i, el darrer, d’Almeria.