La Federació Espanyola finalitza la Segona B i es preveuen cinc grups per a la pròxima temporada

La decisió està presa però divendres ho ha d'aprovar la comissió delegada per a poder donar-hi oficialitat

Actualitzada 06/05/2020 a les 14:13

La Segona B Pro haurà d'esperar

La Segunda B Pro tendrá que esperar

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ja ha pres la decisió més esperada de totes. En una reunió celebrada aquest dimecres, l'ens federatiu decidit donar per finalitzats els campionats regulars espanyols del futbol no professional. O sigui, que la Segona Divisió B s'ha acabat per al Gimnàstic de Tarragona. La decisió està presa però divendres ho ha d'aprovar la comissió delegada per a poder donar-hi oficialitat total. Luis Rubiales, president de l'RFEF, ha comunicat la decisió als presidents de les federacions autonòmiques.En síntesi, el més rellevant és que les lligues s'han acabat i que tan sols hi haurà promocions d'ascens, ja que no es produiran descensos. Això afecta tant al Nàstic, com al CF Pobla de Mafumet, actual novè classificat en el grup cinquè de Tercera Divisió, i que també dona la campanya per tancada.L'ens federatiu és de l'opinió que no havent-hi descensos és la forma que té de perjudicar menys als equips, ja que els campionats encara estaven a mig camí. De fet, restava gairebé un terç de temporada per a disputar-se.Pel que fa als ascensos, la idea és que siguin els quatre primers de cada grup els que s'ho disputin en eliminatòries d'ascens. Es comptabilitzarà la classificació en el moment que es van aturar els campionats a causa del coronavirus.Aquests play-off es jugaran sempre condicionats al que decideixi el govern de l'Estat en funció de com es desenvolupi la pandèmia.De cara a la pròxima temporada, en no produir-se ascensos, la Segona Divisió B es trobaria en una situació mai viscuda, que motivaria l'ampliació de quatre a cinc grups.Actualment hi ha 80 equips a Segona B. Si pugen 4 a Segona A, en queden 76, més els 4 que baixen de Segona A, novament 80. Divuit conjunts de Tercera Divisió pujarien, amb què quedarien 98 equips a la categoria de bronze del futbol espanyol. Si en fossin 100, quedarien cinc grups de 20, però s'haurà de buscar una fórmula, que podria ser amb dos grups de 19 o, tampoc descartable, un de 18.No hi haurà, doncs, Segona Divisió B Pro, almenys la 2020-21. Tal com va explicar aquest mitjà fa algunes setmanes, el projecte està clar i força definit, però no serà fins a la 2021-22 quan es posi en marxa, ja que ara mateix no seria just aprofitar una situació excepcional per a canviar les categories. La majoria de clubs van oposar-s'hi i, en aquest sentit, Rubiales no ha tingut cap dubte.No habrá, pues, Segunda División B Pro, al menos de cara a la 2020-21. Tal y como explicó este medio hace algunas semanas, el proyecto está claro y bastante definido, pero no será hasta la 2021-22 cuando se ponga en marcha, puesto que ahora mismo no sería justo aprovechar una situación excepcional para cambiar las categorías. La mayoría de clubes se opusieron y, en este sentido, Rubiales no ha tenido ninguna duda.