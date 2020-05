Primer equip del Nàstic i genuine comparteixen la vida en confinament

Els jugadors grana Javi Bonilla i Ferran Giner parlen amb David, Marta, Alejandro i Ernesto per conèixer com estan vivint la crisi des de casa

Actualitzada 05/05/2020 a les 19:33

Què hi ha millor que compartir experiències durant el confinament per i passar una bona estona i, per què no, adquirir nous coneixements o idees per fer temps a casa mentre dura l’estat d’alarma? Això és el que van pensar jugadors del primer equip del Nàstic i del genuine, que van mantenir una videotrucada que el club va penjar a Twitter ahir.Ferran Giner i Javi Bonilla van ser els jugadors del primer equip grana escollits per a la cita, mentre que el David, la Marta, l’Alejandro i l’Ernesto van ser els del genuine. «Com esteu i què feu a casa?», els va preguntar Giner, a què els cracks del genuine van anar responent. «Ajudant a la mare, cuinant, fent el llit i fent pastissos», li va respondre el David. La Marta afegia que «ajudo a netejar el pis, faig la meva habitació, trec a passejar la meva gosseta, la Chula, i faig moltes coses més». L’Alejandro se sincerava: «Ajudo poc perquè sóc estudiant i, amb les classes online, no puc fer gaire cosa: surto a llençar la brossa i també faig el llit». L’Ernesto també es mostrava molt treballador ja que, durant el confinament causat per l’estat d’alarma motivat pel coronavirus posa la taula, «recullo, faig gimnàstica, ajudo la mare a fer rosquetes d’anís, faig el llit, netejo la pols i passo l’aspiradora». Un tot terreny l’Ernesto, com ho és al camp, ja que cap davanter aconsegueix saltar el seu marcatge.Bonilla els va demanar a tots si estan parlant i veient-se amb els companys d’equip i amb els amics. El David explicava que «amb alguns sí que hem pogut parlar, ja que estic a classe amb ells i ho fem per Zoom», deia, afegint que «faig una mica d’exercici». La Marta, que fa «zumba» durant el confinament, «sí que he parlat amb alguns companys d’equip, de vegades. Amb l’Ernesto, la Celia, el David, l’Alejandro i amb tots». L’Alejandro prefereix parlar per «whatsapp», que utilitza també per xerrar amb «els companys de classe». Ell, però, no pot fer exercici «a causa dels estudis».Finalment, l’Ernesto es comunica amb «el Javi Sarabia, amb la Susi i, per Zoom, amb la família. Dilluns també parlo amb molta gent, amb els pares del Rubén i de l’Álvaro –capitans del genuine» i finalitza argumentant que «sí que faig exercici cada dia».