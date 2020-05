Fali no assisteix a la ciutat esportiva del Cádiz i no es fa el test de covid-19

Els clubs de Primera i Segona Divisió estan preparant el retorn als terrenys de jocs i els futbolistes comencen a fer-se les proves amb els respectius equips

Actualitzada 06/05/2020 a les 14:05

Els equips de Primera i Segona Divisió d'Espanya ja estan preparant el seu retorn als terrenys de joc i, per fer-ho, tots els jugadors han d'assistir a les ciutats esportives dels respectius clubs per a passar el test del coronavirus. Un d'aquests jugadors que va avisar que no tornaria a jugar fins que fos 100% segur és Fali, exgrana i actualment militant al Cádiz.El valencià, complint la seva paraula, no ha assistit avui a la ciutat esportiva del club gadità i, per tant, no ha passat el test del coronavirus com sí que ho han fet els seus companys. Caldrà esperar per veure si el club convenç el futbolista perquè torni a entrenar o si bé li imposa alguna sanció per no assistir a la ciutat esportiva com els seus companys.