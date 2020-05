El Govern fiscalitzarà els fitxatges del Nàstic i els salaris de futbolistes

És així amb els tarragonins i amb tots els clubs que s’han acollit a un ERTO a causa de la Covid-19

Actualitzada 04/05/2020 a les 20:00

El Gimnàstic de Tarragona veurà com el Govern de l’Estat vigilarà de prop tant els seus fitxatges durant aquest mercat d’estiu com el sou dels futbolistes. No és un cas només aplicable als tarragonins, sinó que ho és a tots els clubs que s’han acollit a un Expedient Temporal de Regulació d’Ocupació (ERTO) arran de la crisi del coronavirus.Els Ministeris de Treball i Hisenda inspeccionaran i fiscalitzaran les despeses dels clubs, una situació que es presenta com a lògica, tenint en compte que aquestes entitats han demanat una ajuda econòmica al·legant que el coronavirus els perjudicava econòmicament. A nivell del Nàstic, com que a Segona Divisió B no acostumen a produir-se traspassos de gran envergadura, la repercussió no serà gaire important. Segurament sí en els sous, ja que el Govern estarà alerta per si algun club paga un salari per sobre del que considerin en una categoria com la Segona B, tot i que aquests aspectes encara estan per determinar.En total, hi ha vuit clubs de Primera Divisió que s’han acollit a un ERTO, deu de Segona Divisió A i un total de 41 a Segona B. En números rodons, aproximadament la meitat per cada categoria.Els que patiran més la repercussió d’aquesta mesura seran clubs com el Barça, el Sevilla o el Valencia, que probablement no podran comprar jugador mitjançant traspassos exagerats.