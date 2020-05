Suspenen la VII Marató del Priorat per la crisi de la covid-19

La prova estava prevista pel 4 d'octubre i han decidit cancel·lar-la perquè «són molts els dubtes per poder garantir la total seguretat»

Actualitzada 04/05/2020 a les 08:38

L'organització de la Marató del Priorat, que estava treballant en la setena edició de la competició, ha decidit suspendre-la perquè «són molts els dubtes per poder garantir la total seguretat de la prova, un dels nostres pilars indiscutibles des de la primera edició allà per l'any 2014».La Marató del Priorat estava prevista pel 4 d'octubre i els Dracs Runners han decidit suspendre-la i no ajornar-la perquè creuen que «la màgia de la Marató del Priorat no seria possible en una altra data que no fos per l'època de verema i per respecte a totes les curses que tenim una data més o menys definida de l'any». Tot i aquesta suspensió, els Dracs Runners avisen que «la #prioratwinerun tornarà amb més força que mai!».