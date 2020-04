L'edició 100 de la Volta a Catalunya se celebrarà el març del 2021

La mesura l'han pres a causa del reduït calendari de proves que ha fet oficial l'UCI i per poder comptar amb els millors corredors

Actualitzada 27/04/2020 a les 14:47

L'edició 100 de la Volta Ciclista a Catalunya, que s'havia de disputar enguany, queda ajornada fins a la darrera setmana de març de 2021. «Després d’avaluar com ha quedat el calendari ciclista a causa de la pandèmia de la covid-19, la Volta del centenari d’edicions no tindrà lloc aquest any 2020 per tal d’afrontar-la amb les màximes garanties el 2021», expliquen des de l'organització.«La prioritat absoluta ara és la lluita contra la covid-19 i evitar la seva propagació. El calendari ciclista que ha fet oficial la UCI ha quedat reduït a pràcticament tres mesos, i el que tenim clar és que volem celebrar una 100a edició amb les màximes garanties i amb les millors figures mundials», ha comentat el director general de la Volta, Rubèn Peris.Tenint en compte que les competicions esportives amb gran afluència de públic a Catalunya no estaran permeses en els propers mesos, i amb un calendari on es preveu la disputa del Tour de França al mes de setembre, i posteriorment la celebració del Giro d’Itàlia i la Vuelta a Espanya, a banda de la disputa dels cinc Monuments i el Mundial de Ciclisme, les opcions per tal de celebrar la Volta de forma satisfactòria són «molt limitades».«Tenim claríssim que no volem fer la Volta a qualsevol preu. No tindria sentit fer-la coincidint amb el Tour, el Giro o la Vuelta, competint pels millors corredors i les audiències televisives. Tampoc ens plantegem fer-la en un format reduït de dies. Per això creiem que la opció més sensata i adient és fer-la en les nostres dates habituals l’any 2021», ha confirmat el director general de la Volta.«Hem de ser positius, i estem segurs que l’espera valdrà la pena. Tot i no fer-la aquest 2020, l’any vinent seguirà sent la Volta del centenari d’edicions, una efemèride molt especial, i una xifra que en les proves per etapes només han aconseguit el Tour de França i el Giro d’Itàlia», ha afegi Peris.La Volta Ciclista a Catalunya vol agrair la comprensió per aquesta decisió a totes les parts implicades, especialment a les institucions com la Secretaria General de l’Esport i l’Agència Catalana de Turisme, així com les Diputacions i les poblacions que són escenari de sortida o arribada d’etapa, amb qui espera seguir comptant per a l’edició 100 de la cursa. Entre aquestes hi ha Tarragona que havia d'acollir la sortida d'una etapa a l'Anella Mediterrània.També vol agrair el suport dels patrocinadors, equips, corredors i molt especialment del públic, que haurà d’esperar més temps per poder veure una edició tan especial. I és que la Volta Ciclista a Catalunya va viure la primera edició l’any 1911 i s’havia celebrat de forma ininterrompuda des de l’any 1939, just després de la Guerra Civil Espanyola. Ara haurà d’afrontar un petit parèntesi per tornar amb més força l’any 2021.