Jonathan Pereira s'opera del maluc

El Nàstic informa d'una intervenció que es va produir fa un mes

Actualitzada 26/04/2020 a les 19:37

Jonathan Pereira porta un mes recuperant-se d'una intervenció al maluc. El Gimnàstic de Tarragona ha informat de la lesió i l'operació del seu davanter aquest diumenge, en una breu nota de premsa en la qual ha especificat que «el davanter fou operat el passat mes de març d’una coxo-inguinalgia D que limitava la seva funcionalitat i aptitud per a la competició».Aquesta intervenció impedirà al futbolista exercitar-se amb normalitat durant els pròxims mesos, una situació que, en realitat, no resulta un problema per a un Nàstic que sap que la temporada regular s'ha acabat a causa de la crisi del coronavirus.Pereira portava algun temps arrossegant molèsties i, per aquest motiu, no havia entrat gaire en els plans de Toni Seligrat, entrenador grana, en les darreres cites disputades pel club tarragoní, el qual ha trigat un mes a informar d'una intervenció de la qual el jugador ja s'està recuperant.