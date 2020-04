Javier Tebas tranquilitza als equips participants de LaLiga Genuine

Nàstic i Reus, entre d’altres, han mantingut una reunió telemàtica amb el president de LaLiga, qui també ha anunciat un àlbum de cromos amb els protagonistes d’aquest campionat

Actualitzada 23/04/2020 a les 21:21

«Tranquils, que tornarem a tenir futbol». Amb aquesta frase es pot resumir de tot el que ha dit el president de la Lliga de Futbol Professional (LaLiga), Javier Tebas, a tots els representants de LaLiga Genuine Santander, que també estan aturats i sense competir a causa de la pandèmia del coronavirus. A més, el màxim representant de LaLiga els ha anunciat un regal, i dels grans. I és que els jugadors de LaLiga Genuine Santander tindran el seu propi cromo i tots es podran col·leccionar en un àlbum que ha vist la llum durant la trobada virtual.

Els jugadors i jugadores dels 36 equips s'han retrobat amb Tebas i amb Rami Aboukhair, CEO de Santander España. En aquesta experiència virtual hi ha hagut tant missatges positius i d’ànim, com també preguntes dirigides a tots dos, convidats d’excepció. La resta de jugadors i jugadores, cossos tècnics, familiars i afeccionats han pogut seguir aquesta emotiva trobada via streaming.

Davant l’expectació de tots els presents, Javier Tebas ha enviat un missatge d’esperança i il·lusió als jugadors i jugadores i a les seves famílies, assegurant-los la represa de la competició l’any vinent, el 2021, quan es compleixin les condicions òptimes i la situació sanitària sigui l’adequada per a preservar la salut de tots els participants. Tal com ha expressat el president de LaLiga, l’objectiu és tornar a gaudir d’aquesta «meravellosa lliga sense córrer cap risc».

A més, Tebas els ha transmés «l’orgull» que suposa per a LaLiga comptar amb una competició com aquesta, en la qual els valors prevalen per sobre de tot. Per això, ha animat a tots els seus participants al fet que «continuïn fent gala del respecte, la tolerància i el treball en equip en aquesta lliga tan complicada que tots els ciutadans estem jugant contra el COVID-19, demostrant que amb esforç i superació tot és possible».

«Aquesta lliga va arribar per a quedar-se, la lliga del compartir abans que competir, de l’esportivitat, de la companyonia i de les abraçades, que estic segur que aviat ens tornarem a donar. Continuem treballant perquè quan tot això acabi, tornem a gaudir d’aquests moments màgics que només es viuen en LaLiga Genuine Santander». ha sentenciat Tebas.

L’àlbum de cromos

Per part seva, Rami Aboukhair ha aprofitat la vídeotrucada per a presentar l’Àlbum de Cromos de Panini de LaLiga Genuine Santander. Aquesta iniciativa és fruit d’una promesa que el CEO de Santander España va realitzar a tots els equips el mes de novembre passat, en la presentació oficial de la temporada 2019-20.

Aquest àlbum ja és una realitat i està a disposició de LaLiga per a equiparar el llegendari àlbum de cromos de LaLiga Santander amb el de LaLiga Genuine Santander. Rami ha confirmat als jugadors i jugadores que ja es troba disponible la versió digital de l’àlbum i que s’està posant en marxa la versió física per a lliurar-la-hi quan les circumstàncies ho permetin.

En l’àlbum hi apareixen més de 1.000 jugadors i jugadores dels 36 equips del campionat, així com els membres dels cossos tècnics. A partir d'avui, tots els interessats poden subscriure’s als àlbums a la pàgina web www.mypaninidigitalcollection.com o bé descarregant l’aplicació MyPanini Digital Collection.

Segons Aboukhair: «són temps complicats que ens impedeixen gaudir de les nostres passions, com el futbol, però aviat tornarem a estar junts, complirem els nostres somnis i gaudirem dels vostres gols». «Si alguna cosa estem aprenent, és que els espanyols som un poble solidari, que s’uneix i es bolca quan la situació el requereix. Per això, apel·lo a aquest esperit, perquè entre tots fem encara més gran la veritable lliga de les estrelles, LaLiga Genuine Santander», ha sentenciat.