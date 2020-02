Seligrat: «No hem tingut efectivitat en ocasions clares que són difícils de generar»

El tècnic grana defensa que els seus jugadors han fet «moltes coses bé»

L’entrenador del Nàstic creu que el seu equip ha fet moltes coses bé tot i que la derrota en l’últim minut sempre a mal. «Ha estat la derrota més dolorosa, perquè guanyar o perdre en l’últim minut sempre et dona una alegria extraordinària o un dolor considerable», ha explicat Seligrat, qui ha afegit que «després hem de fer una valoració més general de com ha anat i de la gran quantitat de coses que l’equip ha fet molt bé». Seligrat ha assegurat que «quan valorem en la justa mesura el partit, l’equip ha de sortir reforçat», tot i que «no hem tingut efectivitat en ocasions clares que són difícils de generar», ha lamentat el tècnic, que ha afegit que «això diu molt del que hem fet, però si estiguessim millor a la classificació, alguna hauria entrat».

L’entrenador grana ha celebrat que «hem demostrat que no hi ha tanta diferència amb el Castelló», i que «ha estat un partit obert, tots dos han anat per la victòria».

Seligrat ha remarcat que «ells teníen l’equip a tope i nosaltres moltes baixes i jugadors que no estaven al 100%, però sabíem que anàvem a competir de tu a tu», i ha repetit que «no hem estat eficaços en ocasions molt clares que hem tingut, però el rival també ha fet molt per guanyar el partit, a sobre, ha jugat a casa, davant la seva gent».

Pel que fa a les lesions i els canvis, el tècnic grana ha argumentat que Márquez i Carbia han demanat el canvi perquè no estaven al 100% però ha tranquil·litzat l’afició dient que «no semblen molèsties importants». A més, Seligrat confia a recuperar algun efectiu, però si no és així no es mostra preocupat, ja que «tenim la plantilla suficientment àmplia per resoldre aquests contratemps».