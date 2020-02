El Nàstic perd en l'últim minut (3-2)

Els grana han realitzat un bon partit contra el Castellón però un córner mal defensat ha donat els tres punts als blanc-i-negres

Actualitzada 23/02/2020 a les 20:47

El Gimnàstic de Tarragona ha perdut contra el Castellón en l’última acció del partit (3-2), quan Lapeña ha decantat un duel molt igualat al favor dels locals aprofitant un servei de cantonada mal defensat pels tarragonins. D’aquesta manera, els orelluts han trencat la bona ratxa del Nàstic que encadenava set partits sense perdre.

El duel ha començat a l’alçada del que s’esperava, amb dos equips bolcats a l’atac i un camp que vibrava amb cada acció del seu equip. Els locals ja han deixat clar des d’un primer moment que buscarien les centrades a l’àrea des de les dues bandes i així han arribat els primers ensurts. Primer una des de la dreta a l’àrea petita que ha blocat sense problemes Bernabé i, després, una des de l’esquerra que ha rematat César Díaz dins l’àrea petita i que el porter grana ha aconseguit atrapar en dos temps. El Nàstic també ha avisat al porter local amb xuts de Juan Rodríguez, Fran Carbia o Márquez però totes han acabat a les mans del porter o impactant en un defensor fins que al minut 12 Albarrán ha provocat un penal.

El lateral ha pujat per la banda dreta, ha centrat la pilota a l’àrea i, aquesta, ha impactat a les mans d’un defensor i l’àrbitre no ha dubtat en assenyalar penal. L’encarregat d’executar-lo ha estat Bonilla i l’ha transformat amb un xut potent al costat esquerre de Campos que, tot i encertar el costat, no ha pogut fer res per aturar el tir.

Tot i el gol dels tarragonins, el partit no ha canviat gens i ha continuat molt obert amb anades i vingudes per tots dos conjunts. En una d’aquestes ha arribat el gol de l’empat, que ha estat en pròpia porteria de Carlos Albarrán. César Díaz ha centrat la pilota a l’àrea, aquesta ha tocat en el lateral i ha acabat batint a Bernabé. El porter no ha pogut per res per atrapar una pilota que, després de tocar en Albarrán ha canviat de direcció i ha entrat molt ajustada al pal llarg.

Cinc minuts després, els blanc-i-negres han donat el tomb en el marcador amb una diana d’Ortuño que ha rematat a plaer al segon pal. La jugada ha nascut a banda esquerra des d’on han centrat a l’àrea i Bonilla l’ha desviat. El rebot l’ha agafat Mugurza que ha centrat al segon pal on Ortuño ha guanyat la partida a Juan Rodríguez i ha rematat a plaer. Amb aquesta remuntada en cinc minuts el Nàstic ha abaixat una mica els braços però el capità de l’equip tarragoní, Javi Márquez, l’ha tornat a posar de ple en el partit amb un golàs des del cercle central.

L’àrbitre ha assenyalat una falta sobre Pereira al mig del camp. El partit s’ha aturat uns segons perquè César Díaz estava sobre el terreny de joc queixant-se d’un cop. L’àrbitre ha donat el senyal perquè continués el joc i, Márquez, veient que el porter rival estava lleugerament avançat ha demanat ràpidament la pilota a Miranda, qui li ha passat al mig del camp, des d’allà, el capità grana no s’ho ha pensat i ha xutat a porteria. Campos no ha pogut fer res per parar la pilota que ha entrat molt centrada, però també molt alta, superant per complet al porter del Castellón. Amb aquesta acció de murri i també de molta qualitat, Márquez ha posat el Nàstic de ple en el partit.

Amb el 2 a 2 ha tornat la igualtat sobre el terreny de joc i tots dos conjunts han tornat a gaudir d’un nombre similar d’ocasions de gol, però el marcador ja no s’ha mogut més en els primers 45 minuts. A la segona meitat el guió ha continuat pràcticament igual i el Castellón ha avisat ben aviat. Miranda ha comès una falta a la frontal de l’àrea, en una zona molt perillosa, i César Díaz l’ha executat molt bé amb un xut directe al segon pal on ha volat Bernabé per desviar l’esfèrica a córner.

El Castellón s’anima

Amb el pas del temps els locals han anat prenent més protagonisme i han gaudit de més ocasions que els tarragonins però les magnífiques intervencions de Bernabé han impedit que els blanc-i-negres tornessin a posar-se per davant en el marcador fins als minuts finals. César Díaz s’ha plantat sol davant el porter grana però massa escorat i ha buscat sorprendre el porter. La pilota ha acabat sortint fora, impactant al lateral de la xarxa, davant la sortida de Bernabé tapant bé els espais. Després ha estat Carbia qui ha allunyat el perill en tasques defensives, llençant-se amb tot dins l’àrea i traient netament l’esfèrica, tot i les protestes dels jugadors i l’afició locals.

El Castelló estava bolcat a l’atac i ha començat a gaudir de molts serveis de cantonada, tot i que tots acabaven refusats per la defensa grana. En un d’aquests, el Nàstic ha aprofitat per muntar el contraatac amb una conducció ràpida de Ballesteros però, al final, ha acabat perdent la pilota rodejat per tres defensors. Al Nàstic li estava costant sortir a l’atac i els castellonencs buscaven insistentment el gol de la victòria.

Amb tot, Carbia ha tingut l’ocasió més clara de tota la segona meitat fins al moment. Giner, que havia entrat substituint a Pereira, ha robat la pilota en banda esquerra, cometent una possible falta que l’àrbitre no ha xiulat, i s’ha endinsat dins l’àrea on ha realitzat una passada de la mort a Carbia que no ha allargat prou la cama per poder rematar a porteria. Seguidament, ha arribat la resposta del Castellón amb un xut molt potent d’Alfredo que ha desviat molt bé el porter de Los Palacios per enviar la pilota a córner.

Bernabé estava aguantant bé tots els xuts a porteria, excepte en dues ocasions que no ha pogut fer res, el gol en pròpia i la rematada al segon pal sol d’Ortuño, i d’una manera similar ha arribat la derrota. Ja en el temps afegit, el Castellón ha provocat un nou servei de cantonada i, després que els anteriors dos els rematés Lapeña, el tercer l’ha tornat a rematar el central del Castelló, però aquesta vegada lliure de marca i al segon pal per posar el punt final a un partit molt disputat que s’ha resolt en l’última acció. Ara, els tarragonins continuen catorzens amb 28 punts, tres per sobre del Valencia Mestalla que ocupa el play-off de descens y cinc per sobre de la primera plaça de descens directe que ocupa l'Hércules.

Fitxa tècnica

Castellón. Campos, Víctor, Lapeña, Gálvez, Muguruza, Muñoz (Alfredo, 59’), Rubén Diez (Cubillas, 88’), Carles, Jorge Fernández (Kako, 82’), César Díaz i Juanto Ortuño.

Nàstic. Bernabé Barragán, Carlos Albarrán, Juan Rodríguez, Jesús Rueda, Javi Bonilla, Pol Ballesteros, Fran Miranda, Javi Márquez (Domingo, 74’), Carbia (Guiu, 82’), Pereira (Ferran Giner, 56’) i Gerard Oliva.

Gols. 0-1, Bonilla de penal (15’); 1-1, Albarrán (p.p. 20’); 2-1, Ortuño (25’); 2-2, Márquez (32’); 3-2, Lapeña (94’).

Àrbitre. Alonso De Ena Wolf (col·legi aragonès). Ha mostrar la targeta groga als locals Campos, Lapeña, Rubén Diez i César Díaz; i als visitants Oliva, Miranda, Rodríguez, Márquez, Albarrán i Giner.

Incidències. Castàlia ha acollit la jornada 26 de Segona Divisió B.