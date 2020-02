Amang i Tienza no entren a la convocatòria per jugar contra el Castellón

El migcampista pateix una lesió al soli que l'ha impedit viatjar amb l'equip

El Nàstic ha comunicat la llista de convocats per al partit d'aquesta tarda, a les 17 hores, contra el Castellón a Castàlia. En ella no hi figuren Tienza ni Amang, ni tampoc els lesionats Brugui, Pedro Martín, Goldar i Pol Prats. Tienza pateix una lesió al soli que l'ha impedit arribar a temps per al duel d'avui i Amang continua amb els problemes de pubàlgia.Amb tantes baixes, Seligrat ha hagut d'agafar fins a sis jugadors de la Pobla de Mafumet, ja que ni tan sols el segon porter, Cheikh Sarr, ha anat convocat. Així doncs, la llista està formada pels porters Bernabé Barragán i Arnau Riera, els defenses Bonilla, Juan Rodríguez, Jesús Rueda, Albarrán, Cardona, Pol Domingo i Caballero, els migcampsites Javi Márquez, Fran Carbia, Fran Miranda, Pol Ballesteros, Ferran Giner, Montero i Guiu, i els atacants Gerard Oliva i Pereira.