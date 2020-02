Nova prova de foc del Nàstic al camp del CD Castellón

El conjunt grana visita Castàlia on arriba amb l’objectiu de sobreviure davant un dels rivals més durs de la competició

Els tarragonins visitaran diumenge a les 17 h. (partit que es podrà veure per Footters) Castàlia, per enfrontar-se al CD Castellón, tercer classificat. La de demà serà una bona prova per saber quin nivell tenen els granes i veure si poden remuntar a la general o no.Els castellonencs sumen 44 punts i estan tres per sota del líder, el Sabadell, un per sota del Villarreal B, segon classificat, i empatats amb el Barça B i el Cornellà, que són quarts i cinquens per la diferència de gols. I és que els orelluts són els qui més bona diferència de gols tenen amb 35 dianes a favor i només 19 en contra, amb una diferència positiva de 16 gols, un més que el líder. D’aquests 44 punts, 17 els han aconseguit lluny de Castàlia, mentre que, els 27 restants els han obtingut com a locals, on han aconseguit construir un autèntic fortí.Les victòries dels blanc-i-negres han arribat contra l’Olot (1-0), Badalona (3-1), Hércules (1-0), Andorra (3-1), Cornellà (3-1), La Nucía (3-0), Espanyol B (1-0) i Villarreal B (3-0). Amb tot, aquesta victòria contra el Villarreal B es va produir als despatxos, ja que sobre el terreny de joc va guanyar el filial groguet 1 a 2, però ho va fer amb un nombre inferior al permès de jugadors del conjunt, és a dir, utilitzant més futbolistes del Villarreal C dels que es podien permetre.Els tres empats a casa van ser contra Valencia Mestalla (2-2), Ejea (1-1) i contra el Llagostera (0-0). Finalment, l’única derrota, fins al moment, del conjunt valencià va arribar en el primer partit de la segona volta, el passat 12 de gener contra el Sabadell (0-1). En aquests 13 duels jugats a Castàlia, els blanc-i-negres només han rebut set gols i n’han anotat 21, una prova del potencial que té aquest conjunt a casa seva, on ha aconseguit deixar la porteria a zero en sis enfrontaments i, en cinc, han aconseguit derrotar els seus rivals per dos gols o més de diferència.Els orelluts han realitzat una promoció per les entrades que es comprin a través d’Internet. Des d’avui i fins dissabte a les 20 h. tots aquells aficionats del Castellón rebran un descompte de 5 euros en les respectives entrades. Per omplir el major nombre de cadires possibles, el club valencià ha demanat a aquells socis que no hi puguin assistir, que alliberin el seu seient perquè pugui ocupar-lo un aficionat que no estigui abonat.El Nàstic ha respost subvencionant dos autobusos per viatjar a Castelló, pagats pels mateixos jugadors i per l’entitat i que, per tant, tots aquells socis que vulguin anar-hi, només han de pagar el preu de l’entrada, 10 euros. La promoció ha tingut molt bona rebuda entre els aficionats grana que han respòs de la millor manera i estan a punt d’omplir el segon autobús per viatjar a Castelló.En total, el conjunt valencià ha cedit 250 entrades al Nàstic perquè les pugui posar a la venda i tot indica que aquestes s’acabaran exhaurint en les pròximes hores.Una possible alineació és Bernabé a la porteria, Pol Domingo com a lateral esquerre i Albarrán al dret, Juan Rodríguez i Jesús Rueda com a centrals. Pel que fa al mig del camp, hi podríem trobar a Miranda amb Javi Márquez amb Bonilla i Pol Ballesteros a l’esquerra i a la dreta respectivament amb Gerard Oliva i Carbia a dalt del camp.Com ja va succeir a Cornellà, Seligrat tornarà a fer servir una alineació amb doble lateral tot avançat Bonilla a l’esquerra i deixar a Domingo al lateral esquerra per protegir-se dels atacs del rival. Javi Márquez és possible que comenci el partit com a titular tot i que no jugarà tot el partit donat que ha estat un més de baixa i serà el primer partit després de la lesió.Brugui, Goldar, Pedro i Ribelles seran baixa per lesió i Fausto Tienza serà dubte fins a última hora. Pel que fa a Fran Miranda si que pot jugar ja que porta quatre targetes grogues i no pas cinc, tot i la controvèrsia dels darrers dies.