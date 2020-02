L'Ibersol CBT s'emporta un partit intens contra el CB Mollet

Actualitzada 22/02/2020 a les 17:58

Una jornada més, la defensa i la fortalesa mental han estat les claus perquè l’equip de Berni dominés el marcador i no es deixés emportar per les emocions. El millor jugador del partit ha estat Jordi Barberà, amb 14 punts, 10 rebots i 23 de valoració.

El partit començava igualat de forces, amb els blaus responent a les cistelles visitants. Passats els primers cinc minuts de joc, l’equip de Berni començava a donar mostres de feblesa, amb pèrdues de pilota i concedint cistelles fàcils al rival (6 – 9). Dues transicions ràpides de l’Ibersol CBT tornaven a posar els blaus mentalment a pista, que revertien la situació posant una distància de quatre punts (15 – 11). Els dos triples consecutius de Jordi Barberà servien perquè els de Berni agafessin el control del partit fins a final de quart (18 – 13).

La dinàmica es mantenia amb l’arrencada dels següents deu minuts, amb Barberà anotant el seu tercer triple i Pape sumant-s’hi també amb un triple i una esmaixada que posava el Serrallo d’empeus (30 – 15). El Mollet es posava en zona per frenar l’atac blau, però un inspirat Ibersol CBT des de la línia de tres seguia fent mal, amb un altre triple de Guillem Fàbregas. Els visitants despertaven en atac, responent també a base de triples, pel que Berni Álvarez es veia obligat a demanar temps mort per frenar l’embranzida del Mollet i poder, com a mínim, mantenir la renda de nou punts (33 – 24). I ho aconseguien. Amb concentració i, de nou, amb triples. La intensa defensa que plantejava Berni permetia que la diferència s’ampliés considerablement, i els blaus marxaven al descans amb un marcador favorable de 44 a 33.

La represa s’iniciava amb un 8 a 0 de l’Ibersol CBT i amb una intensitat que sorprenia al Mollet en els primers minuts del tercer quart. Fins que el partit arribava a una fase on les tècniques eren les protagonistes, pel que el ritme dels blaus es veia ressentit. El Mollet es posava a 10 punts, i l’Ibersol CBT perdia fluidesa en atac. Els de Berni abusaven del tir de tres, des d’on no trobaven encert, i el quart finalitzava 59 a 45 favorable als interessos tarragonins.

La tensió entre els dos equips era palpable a l’inici dels darrers deu minuts. Els blaus gaudien d’una renda considerable però no definitiva, ja que el Mollet utilitzava les seves armes per desequilibrar mentalment els blaus, però un triple de David Fernández deixava clar que no ho aconseguirien (67 – 53). La fortalesa de l’equip de Berni ha estat clau al tram final per lligar una victòria contra un rival directe i recuperar l’average (78 – 57).