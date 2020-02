Seligrat: «El Castellón estarà molt motivat però nosaltres demostrarem que tenim un nivell altíssim»

Sobre la lesió de Javi Màrquez ha indicat que «és cert que amb ell al camp algunes situacions del partit ens fan molt millors»

Actualitzada 21/02/2020 a les 14:04

L'entrenador del Nàstic, Toni Seligrat, ha comparegut en roda de premsa, prèvia a l'enfrontament que disputarà l'equip grana aquest diumenge a les 17 hores a Castàlia.Seligrat ha parlat sobre la lesió Javi Màrquez i ha assegurat que «els conceptes de l'equip són els mateixos. És cert que amb ell al camp algunes situacions del partit ens fan molt millors», ha puntualitzat. Al partit de diumenge contra el Lleida el joc grana va treure a la llum una de les mancances d'aquest equip, la capacitat de generar jugades ofensives i la dependència de Javi Márquez en aquestes tasques.Pel que fa al matx d'aquest diumenge contra el Castellón, Seligrat ha posat èmfasi en què «es tracta d'un partit molt motivant», ja que el Castàlia promet ser tot un infern pels jugadors granes. Pel que fa al rival, el tècnic ha apuntat que «el Castellón estarà molt motivat per l'afició i la ciutat que té darrere, però nosaltres anem a demostrar que, igual que ells, tenim un nivell altíssim».Finalment Seligrat ha alertat del perill d'un rival com aquest que «només ha perdut un partit a casa» motiu pel qual l'equip «està en confiança màxima». «Serà un partit molt semblant al de Cornellà per expectatives, però molt diferent respecte l'estadi i el terreny de joc», ha conclòs.