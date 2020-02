La Fiscalia denuncia el Lleida Esportiu per un presumpte frau a Hisenda

També denuncia el president, al qual acusa a més de no haver presentat la renda del 2014

Tal com publica en la seva edició d'aquest divendres el diari Segre, el jutjat d’instrucció número 2 ha admès a tràmit una querella presentada per la Fiscalia contra el Lleida Esportiu i el president, Albert Esteve, per un presumpte delicte de frau a Hisenda i a la Seguretat Social per valor de més de 250.000 euros. També ha admès a tràmit una altra querella contra Albert Esteve per no haver presentat suposadament la declaració de l’IRPF corresponent a l’exercici del 2014 per un valor superior als 120.000 euros.

La denúncia contra el club i contra el president per suposat frau al fisc i a la Seguretat Social es va presentar a finals de novembre i el jutge la va admetre a tràmit el 20 de gener. El presumpte frau, comès durant el període entre els anys 2014 i 2019, es va detectar durant una inspecció de Treball i es va notificar a Fiscalia que, al veure-hi indicis de delicte, va presentar la querella.

Segons consta a la denúncia, un total de vint jugadors i tres tècnics no estaven donats d’alta a la Seguretat Social, i 67 futbolistes més i un tècnic estaven donats d’alta amb menys hores declarades que les reals. En total, el frau denunciat tindria un valor que superaria els 250.000 euros.

Segons assenyalen fonts judicials, ja han estat cridats a declarar davant del jutge inspectors d’Hisenda i Seguretat Social, i pròximament se citarà en qualitat d’investigat Albert Esteve. Respecte a la possibilitat que s’executin més embargaments, a banda del que ja pesa sobre el club de caràcter preventiu, hi ha una investigació oberta sobre béns i serà el jutge el que resoldrà sobre la responsabilitat civil. Les mateixes fonts no van descartar altres actuacions.

Pel que fa a l’altra querella interposada contra Albert Esteve per no haver presentat presumptament la declaració de l’IRPF del 2014, l’Agència Tributària va detectar la suposada irregularitat i va enviar la informació a la Fiscalia, que va presentar la denúncia a finals de desembre i va ser admesa a tràmit pel jutge el 20 de gener. La quantitat que es deuria a Hisenda seria superior als 120.000 euros.

Hisenda va embargar el club el 2018 per un deute de prop d’un milió

Hisenda va embargar de forma preventiva els ingressos al Lleida Esportiu el 2018 per impagament de gairebé un milió d’euros, en concret 928.242,60 euros. L’Agència Tributària va notificar a les empreses, mitjançant acord d’adopció de mesures cautelars de data 2 de juliol del 2018, que els imports embargats quedaven retinguts en poder del pagador. L’embargament va afectar els ajuts de Paeria i Diputació. La Federació Espanyola va comunicar fa uns dies que manté en suspens els 113.410 euros concedits aquesta temporada al Lleida, a causa que l’entitat no té regularitzada la situació ni amb l’Agència Tributària ni amb la Seguretat Social.