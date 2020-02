El Castellón només ha perdut un partit dels dotze que ha jugat a casa

Els orelluts van completar una primera volta perfecta a Castalia on van guanyar sis duels i van empatar tres

El Gimnàstic de Tarragona afronta aquest cap de setmana un dels partits més complicats del grup tercer de Segona Divisió B. Els tarragonins visitaran diumenge a les 17 h. (partit que es podrà veure per Footters) Castàlia, per enfrontar-se al CD Castellón, tercer classificat. De fet, els orelluts han estat des de començaments de lliga en les quatre primeres posicions del campionat i, a casa, van completar una primera volta perfecta, sense perdre cap partit i en la qual van guanyar sis duels i en van empatar tres. L’única derrota en els 12 enfrontaments que ha disputat a Castalia va arribar en el primer partit de la segona volta contra el Sabadell.

Els castellonencs sumen 44 punts i estan tres per sota del líder, el Sabadell, un per sota del Villarreal B, segon classificat, i empatats amb el Barça B i el Cornellà, que són quarts i cinquens per la diferència de gols. I és que els orelluts són els qui més bona diferència de gols tenen amb 35 dianes a favor i només 19 en contra, amb una diferència positiva de 16 gols, un més que el líder. D’aquests 44 punts, 17 els han aconseguit lluny de Castàlia, mentre que, els 27 restants els han obtingut com a locals, on han aconseguit construir un autèntic fortí.

Les victòries dels blanc-i-negres han arribat contra l’Olot (1-0), Badalona (3-1), Hércules (1-0), Andorra (3-1), Cornellà (3-1), La Nucía (3-0), Espanyol B (1-0) i Villarreal B (3-0). Amb tot, aquesta victòria contra el Villarreal B es va produir als despatxos, ja que sobre el terreny de joc va guanyar el filial groguet 1 a 2, però ho va fer amb un nombre inferior al permès de jugadors del conjunt, és a dir, utilitzant més futbolistes del Villarreal C dels que es podien permetre.

Els tres empats a casa van ser contra Valencia Mestalla (2-2), Ejea (1-1) i contra el Llagostera (0-0). Finalment, l’única derrota, fins al moment, del conjunt valencià va arribar en el primer partit de la segona volta, el passat 12 de gener contra el Sabadell (0-1). En aquests 13 duels jugats a Castàlia, els blanc-i-negres només han rebut set gols i n’han anotat 21, una prova del potencial que té aquest conjunt a casa seva, on ha aconseguit deixar la porteria a zero en sis enfrontaments i, en cinc, han aconseguit derrotar els seus rivals per dos gols o més de diferència.

Calavera ja no hi és

El mercat de fitxatges d’aquest hivern ha deixat una baixa molt important al mig del camp del Castellón, la de Josep Calavera. El migcampista, format a les categories inferiors del Nàstic, va arribar aquest estiu a Castàlia i es va fer indiscutible al centre del camp valencià. Les seves grans actuacions van guanyar-se el cor de l’afició i també del seu entrenador i va captar l’atenció dels clubs més grans. Qui més va insistir va ser l’Atlético de Madrid i se’l va acabar emportant per uns 40.000 euros al seu filial. Per suplir aquesta baixa van portar a Kako, cedit del Numancia, i Mikel Carro, cedit per l’Atlético de Madrid B i que tenen la difícil missió de neutralitzar el buit deixat per Calavera. Fins al moment, el que està gaudint de més oportunitats en aquesta zona és Kako, tot i que mitjans locals de Castelló apunten que Carro anirà agafant més protagonisme.

El fitxatge estrella del Castelló aquest hivern ha estat del de Juanto Ortuño, exjugador del Lleida i que aquest estiu va signar pel Córdoba. Ortuño suma quatre dianes en els sis partits que ha jugat i que, si s’afegeixen a les tres que va aconseguir amb el Córdoba a la primera volta, el situen, amb set gols, només per darrere de César Díaz que n’ha anotat 10, dos futbolistes que estan formant una dupla letal en aquesta segona volta. Pel que fa a les baixes, Óscar Cano podrà comptar amb tots els futbolistes excepte Regalón, que va patir una ruptura dels lligaments creuats anteriors del genoll.