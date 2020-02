Seguretat Social i Hisenda denuncien el Lleida

El club de la Terra Ferma no hauria donat d'alta als jugadors i als tècnics

Actualitzada 20/02/2020 a les 19:02

Seguretat Social i Hisenda han decidit denunciar al Lleida per no donar d'alta als jugadors i tècnics, i també per donar d'alta a treballadors per jornades diferents a les treballades.En l'esborrany que va emetre la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) sobre les ajudes als clubs de Segona Divisió B i Tercera ja es podia llegir que el club no havia presentat un informe conforme estaven al dia del pagament amb Hisenda i la Seguretat Social i, ara, aquestes entitats haurien procedit a denunciar el club.Aquesta no és l'única denúncia que té el conjunt lleidatà, ja que alguns exjugadors del club, com Pedro Martín, ara al Nàstic, també haurien denunciat per no haver rebut alguna de les nòmines corresponents.