El Club Rugby Tarragona competirà al camp de l'Anella Mediterrània al maig

Els voltors deixaran el Complex Educatiu per anar a un terreny que encara no està del tot adequat

Actualitzada 19/02/2020 a les 20:48

El Club Rugby Tarragona deixarà en els pròxims mesos el Complex Educatiu, la que ha estat casa seva des dels seus inicis, per utilitzar, per fi, el camp de l’Anella Mediterrània on haurien d’estar entrenant i competint des que van finalitzar els Jocs Mediterranis 2018. La situació s’ha tornat insostenible al Complex Educatiu on, aquesta mateixa setmana, els voltors han volgut ensenyar les greus ferides que provoca el mal estat del terreny de joc on han d’entrenar i jugar cada setmana.

Al mes de maig el club tarragoní començarà a entrenar al camp de l’Anella Mediterrània, tot i que no saben quant de temps s’hi podran estar. «Si en un primer moment no hem pogut utilitzar aquest camp és perquè el terreny que van instal·lar no és l’adequat», explica el president del club, Andrés Lechuga, qui lamenta que «no ha canviat res des d’aleshores, ara nosaltres anirem allí a entrenar perquè no podem seguir pagant 1.000 euros per estar al Complex Educatiu amb aquestes instal·lacions», però també avisa que «el farem servir, però a veure quant dura, perquè nosaltres entrenem de dilluns a divendres i els caps de setmana tenim partits, si el terreny no està preparat, ja veurem fins quan el podem utilitzar».

Lechuga diu que «l’Ajuntament ha iniciat ara el projecte per instal·lar els vestuaris i les banquetes, però mentrestant utilitzarem els del velòdrom o la piscina», i afegeix que «també ens han comentat que han obert una incidència a l’empresa que va construir el complex de l’Anella perquè arreglin el camp i posin un parterre per poder practicar esport».

Per al president dels voltors, l’ideal seria que s’instal·lés gespa artificial, però estigui com estigui el camp l’utilitzaran a partir del mes de maig per intentar fer una mica més de pressió al consistori i que, aquest, els hi faciliti unes instal·lacions òptimes. «Crec que l’Ajuntament el mínim que hauria de fer és que tots els clubs tinguéssim unes instal·lacions adequades, després ja cadascú que es busqui la vida per fer de més o de menys, però el que està clar que les entitats per si soles no podem tenir unes instal·lacions decents», remarca Lechuga.