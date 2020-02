El Club Ciclista Campoclaro comença els entrenaments de l'Escola

Les sessions tindran lloc els dilluns i els dimecres al remodelat velòdrom de l’Anella Mediterrània

El Club Ciclista Campoclaro torna a tenir una Escola de Ciclisme després que el 2007 es quedessin sense aquest projecte per falta de ciclistes i de diners. «La idea del club sempre ha estat la de promocionar el ciclisme a la nostra ciutat», explica el president del Club Ciclista Campoclaro, Diego Boss, qui afegeix que «enguany hem vist que podem tornar a engegar aquest projecte perquè hi ha tendència a practicar el ciclisme altre cop».

L’Escola de Ciclisme va completar ahir el primer entrenament en el remodelat velòdrom de l’Anella Mediterrània, però des del club esperen que el projecte ja vagi completament rodat a partir del mes de març. «Ara hem començat amb un període de prova, de moment entrenarem els dilluns i els dimecres però, en funció de com vagi evolucionant i de la disponibilitat dels nois, potser també passem a entrenar els dijous».

Aquesta Escola de Ciclisme és molt important per al club tarragoní, ja que «ens permet seguir promocionant el ciclisme a la ciutat i, a la vegada, si els nois van creixent i continuen practicant aquest esport amb nosaltres al final poden arribar a competir al nostre equip Elit sub 23», explica Boss, qui recorda que «per aquí han passat ciclistes importants com Xavi Tondo, Edu Prades o Gerard Arnillas, qui va proclamar-se campió d’Espanya sub 23 amb nosaltres l’any passat i, enguany, ha fitxat per un equip professional portuguès».

Busquen joves

Tot i que l’Escola ja ha arrencat, des del club continuen buscant més joves que vulguin iniciar-se en aquest esport. «Ara mateix tenim cinc o sis ciclistes, però la idea és tornar a arribar a les bones xifres de quan teníem l’Escola, que vam arribar a tenir fins a 18 inscrits», detalla el president del Club Ciclista Campoclaro, qui explica que «estem en contacte amb la Federació Catalana de Ciclisme perquè ens està ajudant a crear l’Escola i a difondre-la entre aquelles persones que pregunten per aquest esport». El club ha aconseguit tornar a engegar aquest projecte gràcies a les ajudes d’alguns patrocinadors del primer equip que poden destinar a aquesta iniciativa per ajudar a finançar-la.