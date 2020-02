Castàlia serà un autèntic infern en l'enfrontament contra el Nàstic

El club, que ha arribat a la xifra de 14.000 abonats, preveu tenir la millor entrada de la temporada

Actualitzada 19/02/2020 a les 20:40

El Gimnàstic de Tarragona no ho tindrà gens fàcil per treure un resultat positiu en la seva visita a Castàlia aquest diumenge, i no només pel bon estat de forma en el qual es troba el CD Castellón. El club valencià va arribar la setmana passada a la xifra de 14.000 abonats i preveu tenir la millor entrada de la temporada aquest cap de setmana contra el Nàstic.

Històricament, els partits entre el Castellón i el Nàstic s’han viscut com un derbi, fet que provocarà que Castàlia sigui encara més una olla a pressió. Ara fa una dècada que els tarragonins no visiten aquest camp, l’última vegada va ser la temporada 2009/10 a Segona Divisió quan el partit va acabar en empat a 0. Les estadístiques diuen que els locals han guanyat cinc dels vuit partits que s’han disputat a Castàlia i els tarragonins només un, i han empatat els dos duels restants. Així doncs, aquest no és un camp fàcil per als grana i, aquesta vegada, encara ho podria ser menys.

El Castellón té una d’aquelles aficions que provoquen enveja sana en la majoria d’equips de Segona Divisió B i, fins i tot, d’alguns conjunts de Segona. I és que no és gaire habitual que un estadi de Segona B superi els 12.000 espectadors en cada enfrontament. La xifra encara podia ser més elevada en el partit contra el Nàstic, el primer duel des que l’entitat compta amb 14.000 abonats.

Per arribar a tenir la millor entrada de la temporada, els orelluts han realitzat una promoció per les entrades que es comprin a través d’Internet. Des d’avui i fins dissabte a les 20 h. tots aquells aficionats del Castellón rebran un descompte de 5 euros en les respectives entrades. Per omplir el major nombre de cadires possibles, el club valencià ha demanat a aquells socis que no hi puguin assistir, que alliberin el seu seient perquè pugui ocupar-lo un aficionat que no estigui abonat.

Així doncs, Castàlia, amb capacitat màxima per a 15.500 persones, lluirà com un dels millors camps del futbol espanyol amb una entrada que fregarà el ple absolut i en el qual l’afició tarragonina també hi serà ben present amb una promoció especial organitzada pel Nàstic i els seus jugadors.

Els nastiquers responen

Conscients de la rivalitat històrica entre aquests dos conjunts, el club tarragoní va llençar una promoció a començaments de setmana perquè els jugadors no estiguin sols en un camp tan complicat. Aquesta promoció consistia a subvencionar dos autobusos per viatjar a Castelló, pagats pels mateixos jugadors i per l’entitat i que, per tant, tots aquells socis que vulguin anar-hi, només han de pagar el preu de l’entrada, 10 euros. La promoció ha tingut molt bona rebuda entre els aficionats grana que han respòs de la millor manera i estan a punt d’omplir el segon autobús per viatjar a Castelló.

En total, el conjunt valencià ha cedit 250 entrades al Nàstic perquè les pugui posar a la venda i tot indica que aquestes s’acabaran exhaurint en les pròximes hores. Tot està a punt perquè aquest diumenge es visqui un dels partits més vibrants de tota la Segona B en un camp que serà una olla a pressió, un autèntic infern per als futbolistes grana que lluitaran per la victòria.