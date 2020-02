«Vam ajudar en tot el que es va poder, però al final no es va poder fer res pel CF Reus»

El president de l’FCF lamenta la desaparició del conjunt roig-i-negre i creu que «per lleis esportives, no pot tornar a competir»

—La federació té en marxa la campanya Tots som un equip, que va néixer per ajudar els clubs més humils, una més de les moltes que ha fet.

—La Federació Catalana de Futbol, al llarg de la història, ha fet diverses campanyes, sobretot dedicades a joc net o zero insults a la grada. La penúltima va ser Orgullosa, dedicada al futbol femení i crec que va ser agressiva i important perquè hem donat visibilitat i crec que hem ajudat al fet que el futbol femení tingui el nombre de llicències que crec que es mereixia. Quan vaig agafar la presidència de la federació, vam creure que al futbol amateur mai se li havia prestat l’atenció que requeria. Vam creure que havíem de fer una campanya exclusiva per al futbol amateur i així va néixer Tots som un equip. Crec que ha estat una campanya força encertada perquè aquest segment del futbol és, possiblement, on hi ha més clubs. En total, la federació inverteix en aquesta campanya 1.100.000 euros anuals durant tres anys, i crec que és important perquè ajudem als clubs que mai han estat ajudats en el món del futbol a Catalunya.

—El programa s’ha potenciat més amb la classificació del Joc Net.

—Aquest premi el vam dissenyar al mateix temps que la campanya perquè enteníem que aquesta campanya d’ajudes als clubs havia d’anar lligada amb el joc net. Aquestes categories solen ser les que més problemes tenen en el dia a dia, en els partits de cada setmana. Per encoratjar-los a què facin joc net i tinguin un premi a la correcció vam decidir que cada grup de les divisions territorials tindran un premi econòmic important. El guanyador rebrà 1.000 euros i el segon 500, són premis importants per intentar que es redueixi el nombre de targetes.

—La resposta dels clubs és positiva?

—Sí, els clubs estan molt contents amb nosaltres, amb les ajudes que estem donant i a mi em consta que, a partir de la segona volta, comencen a mirar-se la classificació del joc net perquè són diners.

—El CF Reus va desaparèixer esportivament a l’inici d’aquesta temporada, com va viure aquest cas?

—Com a president de l’FCF sap greu perquè perds un club català que estava en categoria nacional. Ha vingut com ha vingut, sap greu, però nosaltres com a federació tampoc podíem fer molt més perquè era un tema de federació espanyola. Ells tenien un deute al qual havien de fer front i no van poder. Sabien que podia arribar fins al punt de la desaparició i, sabent-ho, van arribar-hi. Em sap greu de veritat, nosaltres vam ajudar en tot el que es va poder, però al final no es va poder fer res.

—Veu possible que torni a competir?

—No depèn de la federació catalana, sinó que depèn de l’espanyola. Hi ha un jutjat que els ha donat la raó en què l’any vinent se’ls ha de retornar a Segona B, però crec que hi ha un recurs de la federació espanyola per evitar que això es produeixi perquè, en les lleis esportives, el Reus no pot tornar a competir, de moment. Tant de bo hi hagués una solució intermèdia i el Reus pogués tornar a competir. Com a president de la federació catalana ho celebraria.

—Catalunya jugarà al Nou Estadi?

—Nosaltres tenim una línia d’estar al costat del territori, de voltar amb els actes importants com ara el partit de la Selecció, el de la Supercopa de Catalunya i la Copa Catalunya, per portar-ho arreu. L’any passat vam estar a Girona, enguany el portem a Lleida i, l’any vinent, el més lògic i normal seria que el partit de la Selecció vingués a Tarragona. Si no hi ha res de nou i tot va segons el previst, el 2021 la Selecció catalana jugarà al camp del Nàstic.

—La Supercopa de Catalunya també?

—Amb el mateix sentit d’itinerància dels nostres actes, s’ha jugat a diversos llocs de Catalunya i creiem que enguany toca Tarragona. Aquesta temporada tenim un problema de dates perquè tant el Barcelona com l’Espanyol tenen competició europea i nosaltres volem que arribin a la final, però això deixarà poca disponibilitat. Esperem que tinguem una data lliure i se celebri a Tarragona, perquè crec que és el lloc on hauria d’anar.

—El presumpte cas de corrupció de l’antic president de l’FCF afecta l’entitat actualment?

—No puc titllar de casos de corrupció de l’antic president perquè encara no ha estat jutjat. Una vegada jutjat es pot opinar i discutir, ara s’està investigant i, tant de bo, tot acabi bé i sigui normal. L’FCF també en pot sortir esquitxada i espero que no sigui així, espero el millor per l’antic president i per l’entitat.

—Encara que s’estigui investigant, no està afectant gens?

—No està afectant directament, però sí que estem investigats. Això prové del cas Soule, que neix amb l’antic president de la Real Federación Española de Fútbol, Villar, i d’aquí s’ha anat estirant del fil. Espero que tot sigui correcte i que no sortim esquitxats de res, perquè crec que la federació no s’ho mereix.