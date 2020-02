Les baixes per lesió posen en perill el canvi de dinàmica del Nàstic

L’últim en caure lesionat va ser Goldar, en el duel contra el Lleida, i s’uneix així a Brugui i Pedro Martín

Actualitzada 18/02/2020 a les 21:13

El Gimnàstic de Tarragona no està vivint una temporada gens fàcil. Si primer eren els resultats els que no permetien aixecar el vol a la classificació, ara, que han solucionat això encadenant set partits sense perdre, són les lesions les que posen en perill aquest canvi de dinàmica del conjunt tarragoní.

El primer a caure lesionat, altra vegada, va ser Javi Márquez, que va recaure de la lesió al quàdriceps dret i que, després d’un mes de baixa, ja està disponible per al partit d’aquest cap de setmana. El següent va ser Roger Brugué, qui va gelar el Nou Estadi en el duel contra l’Ebro de fa dues setmanes quan va caure malament en un salt i va posar-se les mans ràpidament al genoll. Al final, la lesió no va ser tan greu com es temia en un començament i pateix un esquinç al lligament creuat anterior de la cama esquerra i, si es compleixen els pronòstics, en tres setmanes es reincorporarà a l’equip. La setmana següent, concretament dimecres 12 de febrer, Pedro Martín també va ser baixa. El pitxitxi grana estarà dues setmanes més al marge de l’equip i, per tant, no estarà disponible pel duel d’aquest cap de setmana contra el Castellón i tampoc per al següent contra el Valencia Mestalla, per una lesió fibril·lar al gastrocnemi, conegut com a bessó, de la cama dreta.

Després del partit del cap de setmana passat contra el Lleida, dos futbolistes s’han unit a la infermeria grana, un d’ells per sorpresa. Durant el partit, David Goldar va haver de ser substituït quan portava poc més de 10 minuts sobre el terreny de joc perquè va fer-se mal al turmell en caure malament en una jugada dins l’àrea visitant. El tècnic, Toni Seligrat, ja avisava després del partit que el gallec podria estar diverses setmanes de baixa per un esquinç al turmell.

Després de realitzar les pertinents proves a Goldar, el club ha comunicat que el gallec té un esquinç de grau 2-3 al lligament extern del turmell dret, una lesió que el podria mantenir apartat del grup entre 4 i 6 setmanes.

Fausto també a la infermeria

Si la llista de lesionats no era prou llarga, també s’hi ha sumat, per sorpresa, Fausto Tienza. En el comunicat que va enviar el club, el migcampista hi figura amb una lesió fibril·lar al soli de la cama esquerra que fa perillar la seva participació en el partit d’aquest diumenge contra el Castellón, tot i que està pendent d’evolució.

Així doncs, Seligrat té fins a sis futbolistes a la infermeria, Pol Prats, Javi Ribelles, Roger Brugué, David Goldar i Fausto Tienza que tornen a deixar en quadre al conjunt tarragoní, especialment al mig del camp. I és que si Fausto Tienza acaba sent descartat pel partit contra el Castellón, el tècnic valencià només tindrà disponibles a Márquez, que arriba al duel després d’estar un mes aturat, i Miranda, que el cap de setmana passat va veure la quarta targeta groga de la temporada i està a una de la suspensió. Per tant, Seligrat haurà d’agafar algú de la Pobla, com podria ser Oscar Sanz, o provar algun altre futbolista del primer equip, com ja va fer en els minuts finals contra el Lleida amb Bonilla.