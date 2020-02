Fausto Tienza també entra a l'infermeria grana

David Goldar pateix un esquinç de grau 2-3 i estarà al voltant d'un mes de baixa

Actualitzada 18/02/2020 a les 18:56

La infermeria del Nàstic s'ha tornat a omplir de sobte i als lesionats Pol Prats, Javier Ribelles i Brugui se'ls afegeixen ara David Goldar, lesionat en el duel contra el Lleida, i Fausto Tienza.Després de realitzar les pertinents proves a Goldar, el club ha comunicat que el gallec té un esquinç de grau 2-3 al lligament extern del turmell dret, una lesió que el podria mantenir apartat del grup entre 4 i 6 setmanes. Per sorpresa, també ha aparegut Fausto Tienza amb una lesió fibril·lar al soli que el fa perillar de cara al partit d'aquest diumenge contra el Castellón, tot i que està pendent d'evolució.Pel que fa a Pedro Martín, el pitxitxi grana pateix una lesió fibril·lar al gastrocnemi -bessó- de la cama dreta i no estarà disponible per al duel d'aquest diumenge a Castelló ni, probablement, pel pròxim contra el Valencia Mestalla.