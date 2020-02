El CF Reus Roig i Negre pren forma de cara a la pròxima temporada

L’entitat, creada arrel de la desaparició del CF Reus, començarà a competir a Quarta Catalana

La mort esportiva del CF Reus va provocar que a la capital del Baix Camp aparegués un nou club, el CF Reus Roig i Negre, amb l’objectiu de no deixar morir aquests colors. L’entitat es va crear al setembre de l’any passat però era massa tard per poder competir en qualsevol categoria oficial.

Des d’aleshores fins a dia d’avui el club està realitzant diversos partits amistosos amb altres equips del territori per planificar la temporada 2020-21 quan volen començar a competir oficialment. Ara mateix, Xavier Carbó, mànager del club, explica que «per l’equip han passat una cinquantena de jugadors, ara mateix no ens hem quedat a ningú, estem provant molts jugadors per decidir de cara a l’estiu», serà aleshores quan es començarà a perfilar l’equip. A banda de jugadors, el club necessita un camp de futbol per a poder entrenar i disputar els seus partits, una necessitat que ja han traslladat a l’Ajuntament de Reus.

Serà al mes d’abril quan el club podrà presentar el seu formulari al consistori per optar a ocupar un dels camps de futbol dels quals disposa la capital del Baix Camp i, segons apunten des de l’entitat, el Districte V té tots els números de ser el seu camp, ja que «és el que menys ocupació té». Pel que fa als tràmits amb la Federació Catalana de Futbol per poder competir a Quarta Catalana la pròxima temporada, Carbó assegura que «tenim tots els tràmits aprovats, ara només falta esperar al juny que serà quan ens podrem afiliar».

Secció de futbol sala

El mànager del club explica que «estem buscant jugadors sub 23 per fer un projecte de futur i fer créixer a la vegada club i jugadors», i és per aquest requisit que l’entitat podria crear una secció de futbol sala. «És una opció que dona la federació per a tots els clubs que es creen nous i que tenen la major part de futbolistes menors de 23 anys», i afegeix que «d’aquesta manera, aquells futbolistes que no vagin convocats amb l’equip de futbol no es quedaran sense jugar, ja que podran fer-ho a l’equip de futbol sala». Ara, faran dos amistosos en aquesta modalitat per veure si tiren endavant la secció.