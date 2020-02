Els tarragonins rebran la visita del Valencia Mestalla

Actualitzada 18/02/2020 a les 12:47

El Gimnàstic de Tarragona ja coneix l'horari de la jornada 27 del grup tercer de Segona Divisió B que es disputarà el cap de setmana del 29 de febrer i 1 de març.Els tarragonins rebran la visita del Valencia Mestalla i, com és habitual en els partits al Nou Estadi, el duel es disputarà el diumenge a les 12 h. Aquest serà un enfrontament molt important per als grana, ja que jugaran contra un rival directa en la lluita per la permanència a Segona B. El filial che, ara mateix, es troba quatre punts per sota del Nàstic i ocupa la plaça de play-off de descens a Tercera.