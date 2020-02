El Lleida prepara una queixa formar per l'arbitratge contra el Nàstic

L'entrenador de l'equip, Molo, ja va expressar el seu malestar després del partit

El Lleida prepara una queixa formar per l'arbitratge que va rebre en el duel contra el Nàstic, el passat diumenge al Nou Estadi i que va acabar amb empat a 1. En aquell duel, el col·legiat va decretar un penal a favor delm Nàstic per unes mans de Jose Ruiz a l'interior de l'àrea, una acció reclamada pels tarragonins i molt protestada pels lleidatans. Amb aquest penal, Bonilla va posar l'empat en el marcador.Aquesta només va ser una de les accions que des del club de la Terra Ferma denunciaran sobre l'actuació arbitral de diumenge en la qual consideren que el col·legiat va actuar amb diferent criteri en funció de qui era el qui cometia la falta.L'entrenador del club lleidatà ja va expressar el seu malestar després de finalitzar l'enfrontament i des de l'entitat defensen que la manera de dirigir-se als jugadors no va ser la correcta i tampoc entenen l'expulsió de Garcés, ajudant de l'entrenador, i Molo per vermella directa sense que els avisés prèviament. El club també té pensat incloure les actuacions arbitrals dels partits que van disputar, també a domicili, contra Sabadell i Espanyol B.