El Vendrell es queda amb la Copa Princesa derrotant al Shum a la pròrroga

Un gol de Crespo en els darrers segons del partit va enviar l’enfrontament al temps extrareglamentari on els vendrellencs van firmar la remuntada

Actualitzada 17/02/2020 a les 11:33

El CE Vendrell va citar-se amb el Shum per la final de la Copa Princesa d’hoquei patins ahir al matí al Pavelló del Club d’Esports Vendrell. Els roig-i-negres van aconseguir quedar-se amb la Copa en un partit frenètic que van empatar en els últims segons i que van remuntar a la pròrroga.

Els de Josep Lluís Delriu van arribar a la final després de vèncer 4-2 a l’Arenys de Munt en la segona semifinal de la competició. El seu rival a la final, el Shum, va derrotar al CH Mataró 5-4 en l’altre semifinal. Els vendrellencs van tenir el partit controlat en tot moment a la semifinal, en canvi, el Shum va haver de decidir el seu passi a la final amb els llançaments de penals.

Pel que fa al partit d’ahir, els roig-i-negres, tot i jugar a la seva pista, els va tocar fer-ho de visitants i el Shum va encetar primer el marcador amb un gol de Raul Pelicano. Dos minuts més tard, Lluís Ferrer va encarregar-se de tornar l’empat a l’electrònic. En el tram final del primer temps, el Joan Escala va tenir l’oportunitat de posar al Vendrell per davant amb un llançament de falta que no va aconseguir transformar. Tot i això, els roig-i-negres van avançar-se a l’electrònic minuts més tard amb el gol de Necchi, que va ser contrarestat pel Shum en els últims dos minuts de la primera meitat per Roger Presas. De fet, els locals haurien pogut anar al descans guanyant, però Raúl Pelicano no va transformar una falta en l’últim segon d’aquest temps.

Amb el 2-2 es va arribar a la mitja part i a la represa es van tornar a fallar dues faltes directes, una per cada equip, fins que Gerard Miquel va posar el 2-3. El Vendrell tornava a avançar-se en el marcador per segona vegada però el Shum va tornar a empatar el partit amb un gol de falta de Pelicano. Amb el 3-3 les locals van aconseguir posar-se per davant amb una diana de Presas i ampliar distàncies quan només restaven quatre minuts al partit amb un gol de penal de Pelicano. Amb el 5-3 i només quatre minuts de partit semblava que el Shum s’emportaria la Copa però, lluny de desistir, els vendrellencs van fer el 5-4 dos minuts més tard, amb un gol de Gerard Miquel. Al partit només li quedava un minut per acabar-se i Josep Lluís Delriu va demanar temps mort per activar als seus jugadors i el resultat va donar els seus fruits. Només faltaven nou segons per acabar el duel i Crespo va aconseguir el que semblava impossible, empatar el duel 5-5 i enviar-lo a la pròrroga.

En el temps extrareglamentari, Necchi va fer el 5-6 que va encarrilar l’eliminatòria però no la va sentenciar. Pelicano va tenir l’oportunitat d’empatar amb un tir de falta però no va transformar-lo i, amb poques ocasions més, el Vendrell va coronar-se campió de la Copa Princesa, la segona de la seva història, ara fa onze anys.