El velòdrom de Tarragona obre les portes a tots els clubs ciclistes

El CC Campclar l’utilitzarà els dilluns i dimecres per entrenar amb un tècnic de la federació catalana

Actualitzada 17/02/2020 a les 20:48

El velòdrom de Tarragona ha obert portes avui amb el primer entrenament amb ciclistes del territori entrenats per un tècnic de la Federació Catalana de Ciclisme i coordinats pel Club Ciclista Campclar. Les pistes estan a disposició dels clubs ciclistes que poden llogar l’ús a preus públics.

Pel que fa al Club Ciclista Campclar realitzarà entrenaments els dilluns i dimecres de 18 a 20 h. amb un tècnic de la Federació Catalana de Ciclisme. A més, aquesta entitat ja ha manifestat que estan interessats a realitzar competicions. A l’acte de la reobertura de l’equipament hi ha assistit la regidora d’Esports de l’Ajuntament de Tarragona, María José Lopez, qui ha destacat la importància de reobrir el velòdrom perquè «significa donar suport al ciclisme de la ciutat». López ha afegit que «estic satisfeta perquè estem fent un equipament polivalent compatible amb el projecte del patinòdrom». Per la seva banda, el director tècnic del Club Ciclista Campclar, Antonio Pineda, ha posat l’èmfasi en el fet que «tot el que sigui potenciar el ciclisme és bo, sobretot perquè la carretera és un perill i, en aquest espai, es podrà entrenar durant la setmana». Finalment, el delegat territorial de la Federació Catalana de Ciclisme, David Llauradó, ha asseguratque «estic convençut que Tarragona acollirà alguna prova de la lliga catalana».

Pel que fa al projecte del patinòdrom, María José López, ha explicat que ja compta amb el projecte per estudiar la viabilitat de la seva construcció a l’interior del velòdrom. «Amb el patinòdrom es pot aconseguir la màxima ocupació possible d’aquest equipament», ha dit la regidora d’Esports, qui ha assegurat que ara treballa per activar la partida corresponent per l’obra, que tindria un cost de 39.800 euros. L’obra no afectaria l’activitat del velòdrom i la pista de patinatge tindria una amplada de 6,20 metres i inclouria un espai entre la pista poliesportiva central d’1,30 metres amb graves drenants d’aigües pluvials. Amb aquest projecte es donarà cabuda als patinadors dels diferents clubs de la ciutat que fa molts anys que ho reivindiquen.