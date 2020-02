El Nàstic posa dos busos gratuïts pel desplaçament a Castellón

El transport estarà subvencionat pels jugadors i l'entitat

Actualitzada 17/02/2020 a les 18:02

El Gimnàstic de Tarragona i els jugadors del primer equip assumiran el cost del desplaçament d’aquells socis nastiquers que viatgin fins al Municipal de Castàlia en els dos busos oferts.

Els socis que formin part de la Marea Grana a la capital de La Plana únicament hauran d’abonar 10 euros, el preu de l’entrada al Municipal de Castàlia. A partir de demà, dimarts, els abonats grana ja es podran apuntar al desplaçament i adquirir l’entrada per presenciar aquest derbi entre les capitals de la província de Castelló i Tarragona que es jugarà diumenge 23 a partir de les 17 hores.

Tots els aficionats que es vulguin desplaçar amb els propis mitjans de transport també podran adquirir entrades individuals a les oficines del Nou Estadi al preu de 10 euros. El CD Castellón ha facilitat un total de 250 entrades de zona visitant que únicament es podran comprar a les oficines del Nàstic i el diumenge, dia de partit, no hi haurà entrades per aficionats grana a les taquilles del Municipal de Castàlia.

La sortida es realitzarà el mateix diumenge a les 11.30 hores, des de la Imperial Tarraco; i a les 11.45 hores, des de les instal·lacions del Nou Estadi. La tornada s’efectuarà un cop finalitzi el partit. Aquesta promoció està limitada fins a exhaurir les places disponibles.

Tots els socis interessats a adquirir l’entrada i apuntar-se al bus per animar a l’equip en la jornada 26 del campionat del grup III de Segona Divisió B ho podran fer des de demà al matí fins a divendres a la tarda en l’horari d’oficines del Nàstic que és de dilluns a divendres de 9 a 13.30 hores i de 16 a 19 hores.