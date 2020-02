Seligrat: «Ha estat un voler i no poder per part nostre»

El tècnic està content amb el partit dels seus i creu que els grana han estat millor

L'entrenador del Nàstic, Toni Seligrat, s'ha mostrat satisfet amb el partit dels seus jugadors tot i que «en els primers 20 o 25 minuts ens han dominat ells, però no per demèrit nostre, sinó perquè ho han fet molt bé ells», comenta el tècnic, qui afegeix que «a partir d'aquí, nosaltres hem estat millor que ells i hem aconseguit l'empat i, a la segona part, ha estat un voler i no poder per part nostre». En aquesta línia, el valencià ha expressat que «ells a la segona part s'han preocupat més de què no juguéssim que no pas de jugar ells». Sobre que li ha faltat al Nàstic per endur-se els tres punts, l'entrenador grana ha assegurat que «segur que han faltat moltes coses, però hi ha jugades decisives en el partit que marquen el transcurs i, aquella jugada de Carbia –que la pilota toca als dos pals- hauria canviat l'enfrontament», i ha afegit que «quan estàs amb la fletxa cap amunt toc en un pal o dos i va cap a dins però a nosaltres no, estem en un moment on tot costa més».Un altre dels inconvenients que ha tingut l'equip en aquest segon temps ha estat la lesió de Goldar quan portava poc més de 10 minuts sobre el terreny de joc. «Quan un equip està en aquesta zona, et vénen coses negatives amb més facilitats, dels tres lligaments que hi ha al turmell, en té un o dos afectats i, com a mínim, estarà dues o tres setmanes de baixa, però falta veure l'evolució i les proves». Sobre la seva absència a l'onze titular, Seligrat ha justificat que «Goldar no és un pivot i, del partit d'avui, destaco els meus dos centrals que han estat a un nivell altíssim, és difícil deixar fora un d'ells per posar a Goldar, i l'arribada de Fausto també complica la presència de Goldar al mig», tot i això, el tècnic ha assegurat que «no sé si he estat just amb Goldar per tot el que aporta, però no poden jugar tots», i ha afegit que «el que és extraordinari és tenir jugadors com ell a la banqueta, i espero que ben aviat tinguem també a Márquez i Brugui, perquè són futbolistes que augmenten molt el nivell i completen més l'equip, ja no són 11 jugadors molt bons».Pel que fa a l'arbitratge, per a Seligrat ha estat un «bon arbitratge», tot i que «s'ha equivocat en algunes accions, però és normal, jo també m'equivoco», i sobre el penal ha dit que «no l'he vist, però els meus futbolistes diuen que és clar». Finalment, respecte al gol encaixat, el tècnic ha detallat que «sabíem que una de les coses que fa bé el Lleida és deixar pujar els laterals i que els extrems passin a la zona interior per rematar una centrada i, encara que ho sabíem i que ho havíem treballat, el gol ha arribat així, de vegades això no ho pots parar».