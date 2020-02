Abonats a l'empat (1-1)

El Nàstic no culmina la remuntada tot i una gran segona meitat on han merescut més que el seu rival

Actualitzada 16/02/2020 a les 15:08

La pilota no vol entrar

Fitxa tècnica

El Nàstic ha empatat 1-1 contra el Lleida en un partit on els locals han anat de menys a més i han acabat tancant els de la Terra Ferma al seu camp però no han aconseguit transformar aquesta superioritat. Els lleidatans s’han avançat en el marcador i Bonilla ha escurçat distàncies de penal i Carbia ha estat a punt de culminar la remuntada però la pilota no ha volgut entrar a la porteria rival.La primera meitat ha començat amb tots dos conjunts molt igualats sobre el terreny de joc i cap dels dos aconseguia tenir el control de la pilota ni tampoc ocasions de gol. El primer a provar sort ha estat Bonilla amb un xut des de tres quarts de camp que ha acabat fàcilment a les mans de Pau Torres, el porter rival. Si el Lleida no aconseguia arribar a l’àrea rival, en part, era gràcies a un gran Juan Rodríguez que s’ha mostrat molt endollat i ha tallat totes les jugades que passaven per la seva zona del camp. El gol dels visitants ha arribat en la primera acció de perill real del partit i el primer xut del Lleida entre els tres pals. La jugada ha començat per la banda esquerra del Nàstic des d’on José Ruiz ha posat la pilota enrere perquè Marc Martínez afuselles a Bernabé des del punt de penal.La diana ha arribat en el primer quart d’hora de partit i ha gelat el Nou Estadi que veia com, amb ben poc, els rivals ja es posaven per davant en el marcador. Amb el 0 a 1 el Lleida ha començat a controlar més el partit en una primera fase on tenia més la pilota i no deixava espais al Nàstic. Amb el pas dels minuts els de la Terra Ferma han anat reculant però els tarragonins no aconseguien generar gaire cosa amb la pilota en els seus dominis. Els grana hi provaven amb centrades a l’àrea però totes les atrapava el porter rival fins que, en una d’elles, Oliva ha aconseguit xutar a porteria aprofitant que la pilota s’havia quedat morta dins l’àrea. El xut del de Riudecanyes no ha estat massa bo però ha topat a les mans d’un defensor i l’àrbitre ha acabat assenyalant penal davant les protestes del davanter grana. L’encarregat d’executar-lo ha estat Bonilla que ha aconseguit transformar-lo amb un xut centrat però lleugerament desviat cap a la dreta del porter, que ha deixat clavat a Pau Torres, que s’anava a llençar cap a la seva esquerra.Amb les taules en el marcador el Nou Estadi ha embogit i els jugadors han intentat empènyer per a fer el segon però amb només cinc minuts no han tingut oportunitat de generar cap més ocasió i la primera meitat s’ha acabat amb l’empat a 1. A la segona meitat el guió ha canviat i el Nàstic ha estat superior al Lleida tot i que no ha aconseguit materialitzar aquesta superioritat. Al minut 50 Fran Carbia ha estat a punt de fer-ho amb un bon xut ajustat que ha tocat al pal i, quan semblava que entrava al fons de la porteria, s’ha passejat per la línia de gol fins a tocar a l’altre pal on l’ha agafat Pau Torres abans que cap altre jugador grana hi arribés.El Nàstic estava tancant el Lleida al seu camp però no gaudia d’ocasions i l’equip necessitava canvis. Seligrat ha decidit donar entrada a Goldar al mig del camp, ocupant el lloc de Fausto Tienza que estava sent dels millors del partit. Amb l’entrada de Goldar el Nàstic ha perdut en tasques ofensives on, des de la primera meitat, hi havia un Pereira que continua sense demostrar el bon nivell que se li pressuposa. Precisament ell ha estat el segon canvi de grana per deixar la seva plaça a Amang que ha sortit tan endollat com és habitual però que no ha tingut cap oportunitat de fer mal ofensivament. Goldar només ha durat deu minuts sobre el terreny de joc, ja que s’ha lesionat en un salt dins l’àrea visitant. L’àrbitre ha cridat les assistències mèdiques i també ha entrat la llitera al camp, tot i que, al final, el gallec ha pogut abandonar pel seu propi peu el camp, però no ha tornat a entrar. Seligrat ha preferit no arriscar i ha donat entrada a Pol Domingo i ha reordenat l’equip. Domingo s’ha situat al lateral esquerre i Bonilla s’ha situat al doble pivot amb Fran Miranda. Des del lateral esquerre, el tarragoní ha tingut dues aparicions bones en atac i una d’elles ha acabat amb una bona centrada que la defensa ha desviat a córner.Ja en el temps afegit el porter rival s’ha llençat a terra quan la pilota estava a l’altra banda del camp per esgarrapar minuts al partit veient que el Nàstic estava sent superior al seu rival. Les assistències han entrat al camp per atendre al porter i han aconseguit retallar dos minuts d’aquest temps afegit en el qual, pràcticament, no s’ha jugat res més. Amb aquest empat, el Nàstic encadena el segon consecutiu, el cinquè en els set partits que ha disputat l’equip de Seligrat aquest 2020. Amb aquest punt, els tarragonins continuen catorzens i mantenen la distància de dos punts amb el Valencia Mestalla que ocupa la plaça de play-off de descens i també ha empatat el seu partit.Bernabé, Albarrán, Juan Rodríguez, Rueda, Bonilla, Pol Ballesteros, Miranda, Tienza (Goldar, 72’) (Pol Domingo, 84’), Carbia, Gerard Oliva i Pereira (Amang, 77’).Pau, José Ruiz, Marc Trilles, Simic, Joan Oriol, Liberto (Joanet, 86)’, Marc Martínez, Luso, Xemi, Abel (Bagayoko, 78’) i Raúl (Éder, 67’).0-1, Marc (15’); 1-1, Bonilla de penal (40’).Héctor Rodríguez Carpallo (col·legi valencià). Ha amonestat als locals Miranda, Albarrán i Oliva; i als visitants José Ruiz i Marc Trilles.El Nou Estadi va acollir el partit corresponent a la jornada 25 de Segona Divisió B contra el Lleida davant de 4.435 espectadors.