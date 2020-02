Pedro Martín, dues setmanes 'ko'

Pedro Martín es perdrà els dos pròxims partits amb la samarreta del Gimnàstic de Tarragona per lesió. El davanter va notar unes molèsties durant l'entrenament d'aquest dimecres que l'han obligat a parar i no podrà jugar ni aquest diumenge al Nou Estadi contra el Lleida Esportiu ni el pròxim, a Castàlia davant del Castelló.

La baixa de Pedro Martín suposa tot un contratemps, ja que l'equip grana no va precisament sobrat de futbolistes, i menys encara en una davantera on Gerard Oliva, Fran Carbia i Jonathan Pereira queden com a úniques opcions per a un Toni Seligrat que no podrà repetir l'onze del passat diumenge a Cornellà. I és que Amang, una altra de les opcions per la punta d'atac continua amb les molèsties físiques que no el permeten estar al 100%.Aquesta lesió de Pedro la podria aprofitar Jonathan Pereira per a reivindicar-se i demostrar que ha vingut a Tarragona per tenir un paper important i no per estar a la banqueta mirant els partits. Seligrat haurà de plantejar si aposta per Carbia al costat d'Oliva o si ho fa pel gallec, deixant al tarragoní en banda.