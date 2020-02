El Nàstic buscarà la tercera victòria seguida al Nou Estadi

El conjunt tarragoní ha guanyat els darrers dos partits jugats a casa davant l'Ebro i Barça B

Actualitzada 15/02/2020 a les 19:09

El Gimnàstic de Tarragona rep demà a les 12 h al Lleida en un partit que es podrà seguir per Footters i amb l'objectiu d'aconseguir la seva tercera victòria consecutiva a casa després d'imposar-se al Barça B i l'Ebro en els dos darrers partits disputats al Nou Estadi.El club grana ha sumat punts en tots els enfrontaments en aquest 2020, emportant-se els tres punts en els partits de casa i empatant lluny del Nou Estadi, que està convertint en un fortí. El Lleida arriba en un estat de forma irregular que els ha fet sortir del play-off d'ascens per quedar-se a la sisena posició amb 38 punts, tres per sota del Barça B, quart classificat.El conjunt dirigit per Molo es troba en els llocs alts de la lliga gràcies a la bona dinàmica com a locals i el gran inici de lliga que els va portar a liderar la classificació diverses jornades, però amb el pas dels partits l'equip s'ha anat desinflant, especialment lluny del Camp d'Esports on, en els últims set partits que han disputat, només han sumat dos punts dels 21 possibles, és a dir, han empatat dos partits i n'han perdut cinc.Per al Lleida, aquest és un dels partits més importants de la segona volta i una nova prova d'això és que el club ha decidit subvencionar les entrades a tots els socis que vulguin acompanyar l'equip al Nou Estadi. En total, l'entitat de la Terra Ferma disposa de 340 entrades corresponents a la zona visitant de l'estadi i n'entregarà una de gratuïta a tots els socis que la vulguin, però aquells que no siguin socis o els abonats que necessitin una segona entrada, l'hauran de comprar al preu de 10 euros. D'aquesta manera, el Lleida confia a omplir la graderia visitant del Nou Estadi perquè els jugadors rebin l'escalf dels seus.Pel que fa a l'onze titular s'espera a Bernabé porteria amb Albarrán com a lateral dret i Bonilla a l'esquerra després d'haver provat com a extrem contra el Cornellà. Aparentment, Seligrat optarà per traslladar a Bonilla com a extrem en els partits fora de casa, ja que al Nou Estadi la intenció es sortir amb un equip més ofensiu. Com a centrals hi podríem trobar Jesús Rueda i Goldar que torna després de perdre's un partit per sanció, fent fora a Juan Rodríguez. A més, tot apunta al fet que tornarà a la defensa després d'haver jugat com a migcampista en els darrers partits degut, en part, a l'arribada de Miranda i Tienza. Al mig del camp les darreres incorporacions del Nàstic, Miranda i Tienza amb Carbia i Pol Ballesteros jugant com laterals esquerra i dret, respectivament, amb Oliva -que es troba en bon estat de forma després de fer dos gols en els darrers tres partits- i Pereira a l'atac. Pereira torna a l'equip titular, cosa que no succeïa des de la jornada 18 davant l'Hércules el 22 de desembre de l'any passat. Pot ser un moment important pel davanter gallec per reivindicar-se i demostrar que és una peça important dins del club grana.Pedro Martín estarà de baixa dues setmanes aproximadament i , per tant, es perdrà els partits contra el Lleida i el Castellón de la setmana que ve. És una baixa important donat que era un dels indiscutibles a la punta d'atac. La baixa de Martín es suma a la de Brugui, Javi Rivelles i Pol Prats.