El Manchester City, expulsat de la Champions fins a 2022 i multat amb 30 milions d'euros

La UEFA considera que va cometre greus irregularitats en el 'fair play' financer

14/02/2020 a les 19:56

La UEFA ha anunciat que el Comité de Control Financer de Clubs (Cfcb) considera provat que el Manchester City «va cometre infraccions greus» del 'fair play' financer en exagerar «els seus ingressos de patrocini». La sanció proposada és important: expulsat de la Champions League fins a 2021-2022 i una sanció de 30 milions d'euros.La investigació no tan sols té en compte aquestes irregularitats en la presentació de comptes entre 2012 i 2016, sinó que, a més, l'equip, controlat per l'emirat d'Abu Dhabi, «no va cooperar» en cap moment per a facilitar el treball dels inspectors, afirma el Comité.El departament de resolucions que presideix José da Cunha Rodrigues ha notificat avui la sanció, que el City podrà recórrer davant el Tribunal d'Arbitratge Esportiu (CAS, per les seves sigles en anglès). En cas que així sigui, com és previsible, la publicació dels raonaments per a imposar la sanció no es faran públics fins al laude arbitral.