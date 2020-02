El Nàstic rep el Lleida, un rival dèbil lluny del Camp d'Esports

Els de la Terra Ferma encadenen set partits consecutius sense guanyar a domicili, amb cinc derrotes i dos empats

Actualitzada 13/02/2020 a les 19:23

El Gimnàstic de Tarragona rebrà aquest diumenge a les 12 h. al Nou Estadi (Footters) el Lleida Esportiu. Els de la Terra Ferma arriben en un estat de forma irregular que els ha fet sortir del play-off d’ascens per quedar-se a la sisena posició amb 38 punts, tres per sota del Barça B, quart classificat. El conjunt dirigit per Molo es troba en els llocs alts de la lliga gràcies a la bona dinàmica com a locals i el gran inici de lliga que els va portar a liderar la classificació diverses jornades, però amb el pas dels partits l’equip s’ha anat desinflant, especialment lluny del Camp d’Esports on, en els últims set partits que han disputat, només han sumat dos punts dels 21 possibles, és a dir, han empatat dos partits i n’han perdut cinc.

Així doncs, el partit d’aquest cap de setmana serà un xoc de dinàmiques entre el Nàstic que encadena sis partits sense perdre, amb quatre empats fora de casa i dues victòries al Nou Estadi, i el Lleida que arriba de guanyar 3-0 al Camp d’Esports contra el Badalona però que lluny de casa fa gairebé quatre mesos que no guanya: des del 19 d’octubre quan va derrotar 1-3 al Villarreal B. En aquestes set jornades a domicili, han empatat contra l’Hércules (1-1) en la jornada 11 i contra l’Espanyol B (2-2) en la 23. Les cinc derrotes han arribat contra el Llagostera (1-0), l’Andorra (1-0), Cornellà (1-0) i la Nucía (2-1), sent aquest el darrer encontre disputat fora de casa.

Més enllà d’aquesta dinàmica, en els altres cinc partits que ha disputat el Lleida, abans d’entrar en aquesta ratxa, ha guanyat contra el Valencia Mestalla (1-2), l’Olot (0-1) i el Villarreal B, i ha empatat contra Badalona (1-1) i Ejea (0-0). Així doncs, dels 12 partits que han jugat fora del Camp d’Esports, els de Molo han sumat 13 punts, només un més que el Nàstic com a visitants, però amb un partit menys.

Pel que fa als registres golejadors, el Lleida ha anotat 11 gols fora de casa i n’ha rebut 15, uns números que contrasten molt amb els que han aconseguit de locals, on només han encaixat 6 gols i n’han marcat 17. Entre els perills ofensius de l’equip hi destaquen Xemi i Éder Díez que són els pitxitxis amb sis dianes. Díez ocupa la posició de davanter centre i ha disputat un total de 19 partits, mentre que Xemi és una peça clau al mig del camp lleidatà i només s’ha perdut un partit dels 24 que s’han jugat.

Amb ganes de reivindicar-se

La plantilla del Lleida té ganes de trencar aquesta mala ratxa fora de casa i els tres jugadors que han atès els mitjans aquesta setmana, Marc Trilles, Joan Oriol i Joanet, coincidien que «la victòria contra el Badalona ha arribat en el millor moment, veient el partit que tenim aquest diumenge». De fet, tots tres van argumentar que tenen ganes de reivindicar-se com a equip i guanyar a un rival contra el qui «tothom vol vèncer».

El capità blau afirmava que «les sensacions són millors en aquesta segona volta que en el final de la primera» i l’exgrana Joan Oriol, assegurava que «el Nàstic és un dels millors equips de la categoria, és un repte, hem de trencar la ratxa fora de casa i hem de guanyar si volem estar a dalt», i va afegir que «tret del partit de la Nucía, hem vist un Lleida molt competitiu, podríem haver guanyat els tres punts, però per petits detalls no ho aconseguim, seria un bon camp per reivindicar-se».

Entrades gratuïtes

Per al Lleida, aquest és un dels partits més importants de la segona volta i una nova prova d’això és que el club ha decidit subvencionar les entrades a tots els socis que vulguin acompanyar l’equip al Nou Estadi. En total, l’entitat de la Terra Ferma disposa de 340 entrades corresponents a la zona visitant de l’estadi i n’entregarà una de gratuïta a tots els socis que la vulguin, però aquells que no siguin socis o els abonats que necessitin una segona entrada, l’hauran de comprar al preu de 10 euros. D’aquesta manera, el Lleida confia a omplir la graderia visitant del Nou Estadi perquè els jugadors rebin l’escalf dels seus.

Tornant al vessant esportiu, en aquest mercat d’hivern els lleidatans no s’han reforçat amb cap jugador per problemes econòmics amb l’Agència Tributària i la Seguretat Social, però sí que han rescindit els contractes de Nacho Torre i Adrià Rojas. De fet, aquests problemes econòmics estan privant l’entitat de rebre les ajudes de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) i ha comportat les denúncies d’exjugadors de l’equip, com ara Pedro Martín, per impagaments. Els jugadors intenten evadir-se d’aquesta situació extraesportiva i asseguren que ells estan cobrant quan toca.