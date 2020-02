La Mitja Marató de Cambrils compta amb 1.200 inscrits i confia arribar als 1.800

La cursa tindrà lloc el pròxim diumenge 1 de març i també tindrà dos circuits més, de 10 i 5 km

Actualitzada 13/02/2020 a les 18:08

Cambrils està ultimant els preparatius per a la disputa de la Mitja Marató de Cambrils que tornarà a córrer per un circuit de 21 quilòmetres vora el mar, sense desnivells i que, cada any, atreu atletes que volen millorar les seves marques personals. Ara mateix hi ha 1.200 persones inscrites però l’organització confia arribar a les 1.800.

L’alcaldessa del municipi, Camí Mendoza, ha explicat aquest matí, en l’acte de presentació, l’aposta de l’Ajuntament per potenciar el turisme esportiu i promoure els hàbits saludables, i ha posat en valor l’atractiva geografia de Cambrils per practicar l’atletisme. Per la seva banda, la regidora d’Esports, Natàlia Pleguezuelo, ha destacat l’alta participació femenina, que representa un 33% dels inscrits, i les novetats relacionades amb el medi ambient com la utilització de dos vehicles ecològics, un elèctric i un híbrid, i la substitució de 8.000 ampolles de plàstic per gots de paper reciclables.

El director de Running Solutions, organitzador de la prova, Juanan Fernández, ha assegurat que «la Mitja de Cambrils està en molt bona forma en comparació amb altres curses que han perdut inscripcions pel volum de proves que s’organitzen». Aquesta serà l’onzena edició i la cursa presenta un planter de luxe encapçalat pel campió d’Espanya en la distància de 21 quilòmetres, Jaume Leiva. Finalment, Fernández ha explicat que el 36% de les persones inscrites fins ara venen de fora de la demarcació, especialment de Barcelona, Lleida i Aragó, i la majoria aprofiten per passar tot el cap de setmana a Cambrils. Segons un esutdi d’impacte econòmic realitzat durant la passada edició, el retorn de la inversió supera els 250.000 euros.

Enguany, la línia de meta i d’arribada se situaran a la plaça de l’Ajuntament, on hi haurà una pantalla gegant i es lliuraran els premis aprofitant un espai més ampli i que no interfereix en el trànsit. La prova reuneix diferents modalitats i dona continuïtat a la cursa de 5 quilòmetres incorporada l’any passat per obrir-se a les persones que s’inicien al running. Aquesta, juntament amb la de 10 quilòmetres i la de 21, sortiran a les 10 h., mentre que la de patinets iniciarà a les 12 h. i la infantil a les 12.15 h.